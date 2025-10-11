Po kilku dniach narastającej napiętej sytuacji i wzajemnych oskarżeń, na granicy Afganistanu i Pakistanu doszło do gwałtownych starć zbrojnych. Talibowie zaatakowali przygraniczne rejony Pakistanu, twierdząc, że to odpowiedź na rzekome pakistańskie naloty. Islamabad zaprzecza, że ponosi winę za eskalację. Walki przygraniczne trwają już od kilku godzin.

Gwałtowne starcia na granicy Afganistanu i Pakistanu / Shutterstock

Korpus Armii Talibów rozpoczął ataki na pakistańskie pozycje przygraniczne, tłumacząc to reakcją na rzekome naloty Pakistanu na Kabul.

Pakistańskie wojsko odpowiedziało ostrzałem artyleryjskim oraz zestrzeliło trzy afgańskie drony.

Napięcia na granicy narastały od dawna, z obopólnymi zarzutami o wspieranie bojowników i naruszanie przestrzeni powietrznej.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Według informacji cytowanych przez Al Arabiya i pakistański dziennik "Dawn", 201. Korpus Armii Talibów ogłosił rozpoczęcie ataków na pozycje pakistańskich pograniczników w co najmniej trzech przygranicznych prowincjach. Talibowie twierdzą, że to odpowiedź na naloty, które miały zostać przeprowadzone przez Pakistan na Kabul. Islamabad nie potwierdził tych działań, ale wezwał władze afgańskie do zaprzestania ukrywania bojowników Tehrik-i-Taliban Pakistan na swoim terytorium.

Pakistańskie siły zbrojne odpowiedziały na ataki talibów najpierw lekką, a następnie ciężką artylerią. Według oficjalnych komunikatów, zestrzelono także trzy afgańskie drony, które miały przenosić materiały wybuchowe. Państwowy nadawca Pakistanu poinformował, że afgańskie oddziały wycofały się z kilku rejonów, a pakistańska armia kontynuuje ostrzał obozów terrorystów w pobliżu granicy.

Według lokalnych władz w południowej prowincji Helmand, siły talibów miały zdobyć dwa pakistańskie posterunki graniczne. Informacje te nie zostały oficjalnie potwierdzone przez stronę pakistańską.