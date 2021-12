Liczba ofiar po przejściu tornad w amerykańskim stanie Kentucky to co najmniej 80 – powiedział tamtejszy gubernator Andy Beshear. "Jednym z naszych wyzwań jest to, że podczas gdy tracimy tak wielu ludzi, większość naszych kostnic nie jest wystarczająco duża, więc przyjeżdżają koronerzy z całego stanu" - stwierdził.

REKLAMA