Nielegalna fabryka anabolików zlikwidowana. Zatrzymano osiem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Przestępcy mieli osiągnąć ponad 7,5 mln zł nielegalnych zysków, a ich działalność obejmowała produkcję i dystrybucję fałszywych produktów leczniczych. W trakcie operacji zabezpieczono mienie warte ponad 250 tys. zł, w tym luksusowy samochód, gotówkę i zegarki.

Zabezpieczone nielegalne leki/zdjęcie ilustracyjne / CBŚP / Shutterstock

CBŚP zlikwidowało nielegalną fabrykę anabolików i zatrzymało 8 osób.

Przestępcy osiągnęli ponad 7,5 mln zł nielegalnych zysków.

Zabezpieczono mienie o wartości przekraczającej 250 tys. zł, w tym luksusowy samochód i gotówkę.

Gang działał od stycznia 2022 roku, a produkty trafiały na rynek poprzez sklepy internetowe.

Eksperci analizują zabezpieczone produkty pod kątem zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Sprawa ma charakter rozwojowy, służby kontynuują działania.

Zorganizowana akcja służb - szczegóły operacji

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przy współpracy z Polską Agencją Antydopingową oraz Prokuraturą Krajową, przeprowadzili skoordynowaną operację wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą. Gang zajmował się produkcją, magazynowaniem i dystrybucją sfałszowanych produktów leczniczych zawierających substancje anaboliczne. Chodzi syntetyczne pochodne testosteronu używane w medycynie m.in. do leczenia hormonalnego, a w sporcie, choć nielegalnie, do szybkiego zwiększenia masy mięśniowej i siły.

Według ustaleń śledczych, działalność przestępcza trwała od stycznia 2022 roku, a nielegalne przychody przekroczyły 7,5 mln zł. W trakcie akcji zlikwidowano profesjonalnie wyposażoną fabrykę, gdzie zabezpieczono 5 maszyn do produkcji, w tym tabletkarki, wirówki i aplikator do ampułek. Policjanci znaleźli również magazyn pełen półproduktów oraz tysiące opakowań gotowych do dystrybucji. Zabezpieczono luksusowy samochód marki bmw, zegarki oraz gotówkę w wysokości 90 tys. zł. Łączna wartość zabezpieczonego mienia przekracza 250 tys. zł - przekazały służby.

Zatrzymania i zarzuty dla członków grupy przestępczej

Na polecenie prokuratury zatrzymano 8 osób, w tym dwóch liderów grupy. Prokurator przedstawił im łącznie 18 zarzutów, obejmujących udział i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, wytwarzanie oraz dystrybucję fałszywych produktów leczniczych, a także pranie brudnych pieniędzy. Decyzją sądu pięciu podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych.

Podczas przeszukań funkcjonariusze odkryli także narkotyki, w tym kokainę, marihuanę oraz klefedron. Substancje wykorzystywane do produkcji anabolików były sprowadzane z krajów azjatyckich, a gotowe produkty trafiały na rynek głównie przez sklepy internetowe. Eksperci Polskiej Agencji Antydopingowej oraz Narodowego Instytutu Leków prowadzą szczegółowe analizy zabezpieczonych produktów, aby ustalić, czy i w jakim zakresie nielegalne produkty lecznicze mogły stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia konsumentów.