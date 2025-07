Samolot Beechcraft B200 Super King Air tego dnia miał za sobą długą trasę - wystartował w Atenach, po drodze miał międzylądowanie w chorwackiej Puli, a następnie dotarł do Southend na wschód od Londynu. Około godziny 16 maszyna miała kontynuować lot do holenderskiego Lelystad, gdzie znajdowała się jej baza. Niestety, tuż po starcie doszło do tragedii.

Nagrania z monitoringu lotniska pokazują dramatyczne chwile - spiralny lot maszyny w dół, a potem wybuch i ogień widoczny z dużej odległości. Jeden ze świadków opisał w rozmowie z MailOnline: "Był w powietrzu tylko kilka sekund. Potem wszystko eksplodowało".

Brytyjski Urząd ds. Wypadków Lotniczych (AAIB) natychmiast zabezpieczył teren katastrofy i rozpoczął badanie wraku. Jak podkreśliła rzeczniczka AAIB, "jest za wcześnie, by spekulować na temat przyczyn tej tragicznej katastrofy".