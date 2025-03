Publiczne wyznanie miłości - Woods zaskoczył fanów

"Miłość wisi w powietrzu, a życie jest piękniejsze, gdy mam cię przy swoim boku" - napisał Tiger Woods na platformie X, dodając zdjęcia z Vanessą Trump. Para poprosiła o uszanowanie ich prywatności, ale wiadomość natychmiast wywołała ogromne emocje.

Kim jest Vanessa Trump?

Vanessa Trump przez 12 lat była żoną Donalda Trumpa Jr., z którym ma pięcioro dzieci. Jej 17-letnia córka Kai, podobnie jak Woods, pasjonuje się golfem. Co ciekawe, uczęszcza do tej samej szkoły na Florydzie, co dzieci Woodsa - Charlie i Sam. To właśnie wspólne zainteresowania ich pociech miały połączyć nową parę.

Była żona Woodsa zareagowała na nowy związek. Jej słowa mówią wszystko!

Reakcja Elin Nordegren, byłej żony Woodsa, szybko obiegła media. Według informacji ujawnionych przez DailyMail, po usłyszeniu wiadomości miała odpowiedzieć z niedowierzaniem: "Na serio? Trump? Ale serio?".

Golfista aktualnie leczy zerwane ścięgno Achillesa i jeszcze nie wystąpił w tym roku w rozgrywkach PGA Tour. Jego wielki powrót zaplanowany jest na 10 kwietnia. Czy miłość doda mu sił do walki o kolejne tytuły? Fani nie mogą się doczekać!