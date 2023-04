Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ubiega się o stanowisko sekretarza generalnego NATO - podaje brytyjski dziennik "The Sun", powołując się na źródła dyplomatyczne,.

Przewodniczaca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Obecny sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, którego kadencja została przedłużona o dodatkowy rok w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę, ma ustąpić ze stanowiska w październiku tego roku.

Jak twierdzi "The Sun", kilka krajów członkowskich miało zasugerować, by von der Leyen przejęła zwalniane przez Stoltenberga stanowisko, mimo że jej własna kadencja kończy się dopiero w przyszłym roku.



Gazeta zaznacza jednak, że von der Leyen miałaby bardzo trudno, by uzyskać poparcie wszystkich 30 krajów członkowskich NATO, zwłaszcza tych bardziej eurosceptycznych. Jak twierdzą brytyjskie źródła, jej kandydaturę zablokowałaby m.in. Wielka Brytania. Chęć na objęcie stanowiska sekretarza generalnego ma brytyjski minister obrony Ben Wallace i jak się uważa, ma on poparcie premiera Rishiego Sunaka.



"The Sun" zauważa też, że mało prawdopodobne jest, by stanowisko sekretarza generalnego otrzymał przedstawiciel kraju, który nie spełnia wymogu przeznaczania na obronność przynajmniej 2 proc. PKB., a Niemcy nie są nawet bliskie osiągnięcia tego poziomu.