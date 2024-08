O szpiegostwo został oskarżony Pablo G., który był jednym z 26 wymienionych więźniów między Rosją a krajami Zachodu w Ankarze. Do Sądu Okręgowego w Przemyślu właśnie trafił akt oskarżenia - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Rosyjski samolot lądujący na lotnisku w Ankarze / CAGLAR / East News

Do sądu trafił akt oskarżenia o szpiegostwo Pablo G., zatrzymanego przez polskie służby w lutym 2022. Posługujący się nazwiskiem Paweł R. prowadził działalność szpiegowską na rzecz rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU od 2016 roku.



"Prokurator z Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Lublinie skierował w dniu 9 sierpnia 2024 r. do Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko Pablo G. Y. vel Pavel R." - podała w komunikacie na stronie internetowej Prokuratura Krajowa. Poinformowała też, że prokurator oskarżył Pablo G. o popełnienie przestępstwa szpiegostwa z art. 130 par. 2 kodeksu karnego.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, w akcie oskarżenia jest wzmianka o tym, że Pablo G. przebywał w polskim areszcie tymczasowym do końca lipca. Nie ma jednak w nim słowa o tym, że był on wydany w wymianie więźniów między USA a Rosją i Białorusią, a potem był witany w Rosji osobiście przez Władymira Putina.



Co więcej, akt oskarzenia trafił do sądu 9 sierpnia, a więc kilka dni po niewyjaśnionym przez komujnikat prokuratury zniknięciu z aresztu, gdzie spędził wcześniej 2,5 roku, a także po wydaniu w ręce innego państwa.



Prokutratura twierdzi, że po prostu wykonała swoją pracę. Teraz sprawa jest w rękach sądu. Za działalność Pablo G. groziło w Polsce od 3 do 15 lat więzienia.