Rosja opracowuje system monitorowania "społecznych i psychologicznych reakcji" obywateli na decyzje władz - informuje serwis The Moscow Times. Prace nad narzędziem, w które zaangażowani zostali naukowcy, prowadzone są w Narodowym Centrum Fizyki i Matematyki.

Rosja opracowuje system monitorowania "społecznych i psychologicznych reakcji" obywateli na decyzje władz; na zdjęciu: Władimir Putin / GRIGORY SYSOYEV/AFP / East News

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Zobacz również: Rosyjskie drony z amerykańską technologią sieją spustoszenie w Ukrainie

Jak twierdzi Igor Kalajew, członek Rosyjskiej Akademii Nauk i kierownik programu na Południowym Uniwersytecie Federalnym, system będzie monitorować i oceniać, jak "społeczności internetowe" reagują na "społecznie istotne wydarzenia".

Narzędzie umożliwi m.in. "identyfikację trendów i anomalii w reakcjach psychoemocjonalnych społeczności internetowych i ocenę napięcia psychoemocjonalnego" oraz pozwoli na identyfikację influencerów, którzy swoimi przekazami wpływają na nastroje społeczności internetowej.

Prototyp już jest

The Moscow Times informuje, że prace nad systemem prowadzone są w Narodowym Centrum Fizyki i Matematyki, ośrodku znajdującym się Sarowie - mieście zamkniętym w obwodzie niżnonowogrodzkim, pozostającym w gestii państwowego koncernu jądrowego Rosatom. System ma zostać wdrożony do 2030 roku, a mają z niego korzystać np. służby prasowe organizacji państwowych.

Naukowiec z Rosyjskiej Akademii Nauk zwraca uwagę, że prototyp systemu znajduje się obecnie w rękach administracji Sarowa i Departamentu Łączności i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiego Federalnego Centrum Jądrowego, które rozwija m.in. broń jądrową i termojądrową, w celu przeprowadzenia "testów".

Igor Kalajew opisuje powstający system jako "pełnowymiarowe, zautomatyzowane narzędzie wspomagania decyzji, które identyfikuje i analizuje nastroje wśród społeczności internetowej", co ma poprawić zarówno jakość decyzji władz, jak i zadowolenie społeczeństwa z polityki wdrażanej na szczeblu lokalnym i federalnym.

Ośrodek powstał 5 lat temu

Serwis przypomina, że dekret ustanawiający Narodowe Centrum Fizyki i Matematyki został podpisany w 2021 r. na polecenie prezydenta Rosji Władimira Putina. Ośrodek specjalizuje się w naukach podstawowych i stosowanych z zakresu astrofizyki, fizyki jądrowej, sztucznej inteligencji, superkomputerów i technologii kwantowych.

Natomiast Departament Łączności i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiego Federalnego Centrum Jądrowego, działający w ramach państwowego koncernu Rosatom, stanowi bazę naukową i eksperymentalną ośrodka.