Oficer Służby Bezpieczeństwa Ukrainy został zatrzymany w związku z podejrzeniem o przekazywanie obcym służbom informacji stanowiących tajemnicę państwową - poinformowało biuro prokuratora generalnego Ukrainy. Jak ujawniono, mężczyzna miał przekazywać tajne informacje zatrzymany w cukierkach. Funkcję współpracującego z nim kuriera pełnił emerytowany wojskowy, którego również ujęto.

Mężczyzn zatrzymano, kiedy funkcjonariusz SBU przekazywał emerytowanemu wojskowemu nośnik z tajnymi informacjami ukryty w cukierkach. Według śledczych, słodycze miały być następnie wywiezione za granicę.



Prokuratura twierdzi, że pracownik SBU pomagał też swoim mocodawcom w prowadzeniu działalności wywrotowej wobec Ukrainy.



Zatrzymani mężczyźni będą sądzeni za zdradę stanu, za co grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Obaj trafili na 60 dni do aresztu.