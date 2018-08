Szwedzka policja poprosiła o międzynarodową pomoc w schwytaniu zuchwałych złodziei, którzy z katedry w Strängnäs skradli dwie korony oraz jabłko - królewski symbol władzy, należące do króla Karola IX i jego żony Krystyny. Złodzieje z łupem pod pachą odjechali sprzed kościoła na czarnych rowerach damskich. Kiedy dotarli do brzegu jeziora Melar przesiedli się do motorówki lub na skuter wodny i odpłynęli. Policja szuka powiązań z podobnych kradzieżami, do których dochodziło w Europie.

