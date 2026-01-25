Policja zabezpieczyła kamerę

Kobieta powiadomiła personel, który miał niezwłocznie zgłosić sprawę do służb. Policja z hrabstwa Leicestershire twierdzi, że otrzymała zgłoszenie następnego dnia. Mundurowi przyjechali na miejsce, gdzie podjęli odpowiednie działania.

Urządzenie zostało zabezpieczone do badania. Przeprowadzono dalsze czynności dotyczące monitoringu CCTV w restauracji, a personel został przesłuchany, aby spróbować ustalić osobę odpowiedzialną. Personel otrzymał również wskazówki dotyczące zachowania czujności - poinformował przedstawiciel policji, cytowany przez telewizję BBC.

Obecnie nikt nie został aresztowany, a śledztwo wciąż trwa.

Ofiara apeluje o ostrożność

Zbulwersowana klientka nie kryje emocji po całym zajściu. Robi mi się przez to niedobrze. Próbowałam się od tego odciąć, ale ten, kto to zrobił, wygrał. Teraz ma nade mną władzę - przyznała.

Myśl, że ktoś mnie obserwuje, zwłaszcza w tak intymnym miejscu, przeraziła mnie. To naprawdę niekomfortowe wiedzieć, że ktoś teraz ma takie nagranie. Musiało być tak wiele osób, które korzystały z tej toalety... - mówiła w rozmowie z BBC.

Kobieta zdecydowała się opowiedzieć swoją historię, by ostrzec innych. Kiedy rozmawiałam o tym z ludźmi, mówili, że nikt nigdy o czymś takim nie pomyślał. Nikt nie patrzy pod deski sedesowe ani nie robi szybkiego przeglądu przed skorzystaniem z toalety - zwróciła uwagę.

Policja kontynuuje dochodzenie w sprawie ukrytej kamery. Dotychczas nie udało się wyjaśnić tego zdarzenia.