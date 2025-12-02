Podczas prac porządkowych w piwnicy Teatru Dramatycznego w Płocku (woj. mazowieckie) znaleziono ładunek wybuchowy oraz inne przedmioty, które wzbudziły niepokój służb. Budynek ewakuowano.

Płock: Ładunek wybuchowy w piwnicy teatru. Ewakuacja budynku (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

O odkryciu poinformowali we wtorek pracownicy teatru. Na miejsce wezwano policję, która ewakuowała około 30 osób z budynku i zabezpieczyła niebezpieczne materiały.

Według wstępnych ustaleń, znalezisko - ładunek wybuchowy i "przedmioty o właściwościach bojowych" mogły należeć do zmarłego kilka miesięcy temu pracownika teatru, który zajmował się pirotechniką sceniczną i posiadał odpowiednie uprawnienia.

Policja przeszukała także pozostałe pomieszczenia teatru.

Trwa wyjaśnianie okoliczności sprawy, w tym, czy zmarły był kolekcjonerem podobnych przedmiotów.