Nic nie jest jeszcze pewne, ale to może być gigantyczna sensacja z pogranicza archeologii i literatury. W kościele w holenderskim mieście Maastricht odkryto prawdopodobnie pochówek słynnego francuskiego muszkietera Charlesa de Batz de Castelmore d'Artagnan, będącego pierwowzorem postaci jednego z czterech muszkieterów, opisanych w cyklu powieści Aleksandra Dumasa.

Pochówek d'Artagnan'a odnaleziony? Sensacyjne doniesienia z Holandii

Odkrycia dokonano właściwie przez przypadek. W lutym br. część podłogi w kościele św. Piotra i Pawła w Maastricht zapadła się, co wymusiło prace naprawcze.

Pod płytkami robotnicy natknęli się na ludzkie szczątki spoczywające tuż przed ołtarzem. To znalezisko natychmiast wywołało poruszenie wśród historyków, ponieważ świątynia od dawna była typowana jako potencjalne miejsce spoczynku legendarnego żołnierza.

Prowadzimy badania na najwyższym poziomie. Chcemy mieć absolutną pewność - lub tak dużą, jak to tylko możliwe - czy to faktycznie słynny muszkieter, który zginął tutaj, pod Maastricht - przyznał w rozmowie z agencją Reutera archeolog Wim Dijkman.

Obecnie trwają zaawansowane badania DNA. Materiał genetyczny pobrany ze szczęki odnalezionego szkieletu jest porównywany z kodem genetycznym żyjących potomków d’Artagnana.

Bohater z kart powieści i prawdziwego pola bitwy

Choć świat poznał d’Artagnana głównie dzięki powieści Aleksandra Dumasa "Trzej muszkieterowie" z 1844 roku, był on postacią jak najbardziej autentyczną. Prawdziwy Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan, podobnie jak jego literacki odpowiednik, służył królowi Ludwikowi XIV i ostatecznie awansował na stopień kapitana-porucznika muszkieterów.

Jego historia zakończyła się tragicznie 25 czerwca 1673 roku podczas wojny francusko-holenderskiej. Podczas oblężenia Maastricht d’Artagnan został trafiony kulą z muszkietu w gardło. Choć był celebrowany jako bohater, transport zwłok do odległego o setki kilometrów Paryża w letnim upale był wówczas logistycznie niemożliwy. Historyczne źródła podawały, że pochowano go w "ziemi poświęconej" w pobliżu obozu wojsk francuskich.

Pomnik Charlesa de Batz de Castelmore d'Artagnan w Maastricht

Moneta, kula i DNA

Za teorią, że odnaleziony szkielet należy do d’Artagnana, przemawia nie tylko lokalizacja, ale i drobne znaleziska w miejscu pochówku. Diakon Jos Valke wskazuje na dodatkowe poszlaki: monetę datowaną na 1660 rok oraz fragment ołowianej kuli znaleziony przy szczątkach.

Współczesne d’Artagnanowi listy mówiły, że został pochowany w poświęconej ziemi. Trudno o bardziej święte miejsce niż to pod ołtarzem - zauważa Valke. Kiedy zsumujemy te wszystkie fakty, teoria staje się bardzo prawdopodobna. Ale oczywiście nic nie jest jeszcze pewne.

Wyniki testów DNA mają być ostatecznym dowodem, który zamknie trwające od stuleci poszukiwania grobu człowieka, którego życie stało się podstawą jednej z najsłynniejszych legend literackich świata.