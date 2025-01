Kilka ekslozji butli z proponame i butanem

Według pierwszych informacji świadków w lokalu doszło do wybuchu butli gazowych. Najprawdopodobniej mogły eksplodować te ze specjalnych ogrzewaczy gazowych. Potwierdziły to służby: "Doszło do kilku eksplozji butli z propanem i butanem" - napisano.

Na miejsce ma przyjechać w ciągu dnia minister spraw wewnętrznych Czech Vit Rakuszan. Uruchomiono też specjalny telefon alarmowy: +420 771 509 567.