Komisja Europejska poinformowała w czwartek, że przewodnicząca KE Ursula von der Leyen odwiedzi siedem państw graniczących z Rosją i Białorusią, w tym Polskę. W najbliższą niedzielę pojedzie na granicę polsko-białoruską wraz z premierem Donaldem Tuskiem.

Ursula Von der Leyen, zdj. z czerwca 2025 / NICOLAS TUCAT/AFP/East News / East News

31 sierpnia Ursula von der Leyen będzie w Polsce. Wraz z premierem Donaldem Tuskiem pojedzie na granicę z Białorusią.

Razem udadzą się na granicę, aby obserwować działania mające na celu monitorowanie i ochronę wschodniej granicy - poinformowała w czwartek ogłosiła rzeczniczka KE Arianna Podesta.

Tego samego dnia von der Leyen uda się do Bułgarii.

Poczynając od piątku von der Leyen odwiedzi jednak w sumie siedem państw: Estonię, Litwę, Finlandię, Łotwę, Polskę Bułgarię i Rumunię.

Jej wizyta podkreśli wsparcie UE dla państw członkowskich, które stoją przed wyzwaniami związanymi z graniczeniem z Rosją lub Białorusią. Będzie również rozmawiać z liderami rządów i wojskowymi na temat bezpieczeństwa i obronności Europy - dodała Arianna Podesta.

