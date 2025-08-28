Komisja Europejska poinformowała w czwartek, że przewodnicząca KE Ursula von der Leyen odwiedzi siedem państw graniczących z Rosją i Białorusią, w tym Polskę. W najbliższą niedzielę pojedzie na granicę polsko-białoruską wraz z premierem Donaldem Tuskiem.
31 sierpnia Ursula von der Leyen będzie w Polsce. Wraz z premierem Donaldem Tuskiem pojedzie na granicę z Białorusią.
Razem udadzą się na granicę, aby obserwować działania mające na celu monitorowanie i ochronę wschodniej granicy - poinformowała w czwartek ogłosiła rzeczniczka KE Arianna Podesta.
Tego samego dnia von der Leyen uda się do Bułgarii.
Poczynając od piątku von der Leyen odwiedzi jednak w sumie siedem państw: Estonię, Litwę, Finlandię, Łotwę, Polskę Bułgarię i Rumunię.
Jej wizyta podkreśli wsparcie UE dla państw członkowskich, które stoją przed wyzwaniami związanymi z graniczeniem z Rosją lub Białorusią. Będzie również rozmawiać z liderami rządów i wojskowymi na temat bezpieczeństwa i obronności Europy - dodała Arianna Podesta.