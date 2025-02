"Spodziewam się, że będzie to ponad 3 proc. PKB, choć nadal jesteśmy na wczesnym etapie" - tak o nowym zobowiązaniu Sojuszu w sprawie wydatków na obronność powiedział w środę Mark Rutte, sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego. "Prezydent USA Donald Trump prosił kraje europejskie, by robiły więcej i tak zaczęło się dziać" - dodał. Powiedział także, że rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy powinny rozpocząć się pod warunkiem, że w ich wyniku zostanie "wykute w kamieniu", że Władimir Putin już nigdy nie spróbuje zaatakować tego państwa.

Szef NATO Mark Rutte przemawia podczas spotkania Ministrów Obrony Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli, 12 lutego 2025 / JOHN THYS/AFP/East News / East News

Mark Rutte o wydatkach na obronność

W siedzibie NATO w Brukseli odbywa się w środę spotkanie tzw. Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy. W czwartek odbędzie się tam spotkanie ministrów obrony Sojuszu.

Jak powiedział Rutte, jednym z najważniejszych tematów obrad będą wydatki na obronność. Zauważył, że w 2024 roku państwa NATO w Europie i Kanada zainwestowały 485 mld dolarów w obronę, co stanowi wzrost o prawie 20 proc. w porównaniu z 2023 rokiem.

Prezydent Trump konsekwentnie prosił kraje europejskie, aby zrobiły więcej. Złożyliśmy zobowiązanie (na szczycie Sojuszu) w Walii w 2014 roku i zasadniczo niewiele się wydarzyło potem - podkreślił.

Naprawdę zaczęło się to rozwijać, gdy był prezydentem w 2016, 2017 roku, a szczególnie w latach 2018 i 2019, aż do dziś (...) - powiedział Rutte.

Musimy to kontynuować. Dobre jest to, że mamy teraz proces planowania obronnego NATO, który da jasność, co do działań koniecznych, aby zapewnić nam bezpieczeństwo. Następnie zobaczymy, gdzie są luki - mówił.

Teraz będziemy mieć debatę dotyczącą tego, jak wypełnić lukę między tym, gdzie jesteśmy, a gdzie musimy być. Spodziewam się, że będzie to ponad 3 proc., (...) ale nie zobowiązuję się teraz do żadnej liczby, ponieważ nadal jesteśmy na wczesnym etapie dokładnego szacowania szczegółów - zastrzegł.

Szef NATO: Musimy być pewni, że Putin nie zaatakuje ponownie

Musimy być pewni, że Ukraina jest w najlepszej z możliwych pozycji, gdy rozpoczną się rozmowy pokojowe na temat przyszłości tego konfliktu - powiedział Rutte, pytany o gwarancje pokojowe dla Kijowa. Musimy być też pewni, że konkluzje tych rozmów - umowa pokojowa czy cokolwiek to będzie - będzie solidne i konkretne. Że wykute w kamieniu zostanie, że on (Władimir Putin - przy. red.) już nigdy nie spróbuje zaatakować choć jednego kilometra kwadratowego Ukrainy - podkreślił sekretarz generalny NATO.

Te dwa warunki są kluczowe, dopiero potem można przystąpić do rozmowy o ewentualnych gwarancjach pokojowych. To są oczywiście elementy przyszłych rozmów wśród samych sojuszników, a w kolejnym kroku prawdopodobnie z Putinem - dodał.

Jak podkreślił, w rozmowach NATO z USA w ramach NATO istnieje "wspólna ocena, że to, co dzieje się na Ukrainie lub w Europie (...), dotyczy nie tylko Rosji, Ukrainy czy Europy, (lecz) również Korei Północnej, Chin, Iranu".

Wszystkie te "teatry" są ze sobą powiązane - powiedział RutteDodał, USA oceniają to w taki sam sposób.Całkowicie rozumiem jednak, że (USA) chcą, by Europejczycy i Kanadyjczycy płacili więcej - stwierdził.