Prezydent Joe Biden i kanclerz Niemiec Angela Merkel rozmawiali w kuluarach szczytu G20 w Rzymie o działaniach, mających powstrzymać Rosję przed manipulowaniem przepływami gazu ziemnego w celach politycznych - podał Biały Dom.

Joe Biden / ETTORE FERRARI / POOL / PAP/EPA

W spotkaniu uczestniczył także wicekanclerz Olaf Scholz, prawdopodobny następca Merkel na urzędzie kanclerza.

Prezydent USA Joe Biden podkreślił, że ważne jest "zapewnienie, iż Rosja nie może manipulować przepływami gazu ziemnego w szkodliwych celach politycznych" - przekazał Biały Dom.



Biden nawiązał do zawartego w lipcu między USA a Niemcami porozumienia w sprawie zakończenia sporu na temat gazociągu Nord Stream 2. W ramach umowy Niemcy zainwestują w ukraiński sektor energetyczny, zobowiążą się do sankcji w razie wrogich działań Rosji i wesprą Inicjatywę Trójmorza.



Celem tej niewiążącej prawnie umowy jest - według Waszyngtonu - ograniczenie negatywnych skutków Nord Stream 2 dla Ukrainy i krajów regionu, w tym Polski.



Amerykański przywódca pogratulował kanclerz Merkel ponad 16 lat przywództwa w kwestiach ważnych dla wspólnego bezpieczeństwa i dobrobytu oraz stosunków transatlantyckich.



Biden i Merkel rozmawiali także o sytuacji w Afganistanie, w tym o wysiłkach na rzecz dostarczenia temu krajowi pomocy humanitarnej. Biden podziękował Niemcom za goszczenie 35 tys. Afgańczyków, zanim ci przenieśli się do USA.