​Łotewskie władze poinformowały w środę, że na plaży Karosta w Lipawie znaleziono szczątki drona. Agencja LETA przekazała, że na miejscu czynności dochodzeniowo-śledcze prowadzą wojsko i policja.

Dron znaleziony na plaży w Lipawie / NAF /

W specjalnym komunikacie łotewskie władze zapewniły, że obiekt nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa. Przypomniano, że w ciągu ostatnich tygodni wody Bałtyku wielokrotnie wyrzucały na brzeg łotewskich plaż szczątki lub części rosyjskich dronów.

Agencja LETA, która informuje o sprawie, przywołała też incydent z początku września, kiedy to nad terytorium Polski wtargnęło kilkanaście dronów. Podkreślono, że do ich zestrzelenia poderwano wówczas polskie F-16 i NATO-wskie F-35 i był to pierwszy przypadek zestrzelenia rosyjskich bezzałogowców nad terytorium państwa należącego do NATO.