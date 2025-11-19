Kolejny incydent z udziałem statku "Jantar"

"Jantar" to rosyjski statek szpiegowski. Jego zadaniem jest zbieranie informacji wywiadowczych, a także mapowanie podmorskich kabli. To drugi raz, kiedy ta maszyna zbliża się do Wielkiej Brytanii. Podobny incydent miał miejsce w styczniu.

"To jeden z wielu rosyjskich okrętów zaprojektowanych do zagrażania naszej podwodnej infrastruktury krytycznej" - napisał brytyjski resort obrony na X.

Ministerstwo zwróciło się bezpośrednio do Rosji. "Widzimy was. Wiemy, co robicie. Jeśli 'Jantar' w tym tygodniu skieruje się na południe, nasze siły są gotowe do działania" - można przeczytać w komunikacie resortu.