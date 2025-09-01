46-letni obywatel Wielkiej Brytanii, prowadząc motocykl, zdecydował się na brawurowy manewr. Wyprzedził aż 47 pojazdów w tunelu Gottharda w Szwajcarii. Jak się okazało, mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Policja natychmiast zareagowała, zatrzymując nieodpowiedzialnego kierowcę i wydając mu zakaz prowadzenia pojazdów na terenie Szwajcarii.

Gotthardtunnel w Szwajcarii / Shutterstock

Gotthardtunnel, będący jednym z najdłuższych tuneli drogowych w Europie, każdego dnia obsługuje tysiące pojazdów. W sobotnie popołudnie, kiedy ruch był szczególnie wzmożony, doszło tam do sytuacji, która mogła zagrozić życiu wielu osób.

Brytyjski motocyklista, nie zważając na obowiązujące przepisy oraz zasady bezpieczeństwa, rozpoczął szaleńczy rajd, wyprzedzając kolejne samochody i ciężarówki.

Jak poinformowała policja kantonu Uri, mężczyzna został zauważony przez operatorów monitoringu, którzy natychmiast przekazali informację funkcjonariuszom znajdującym się w pobliżu. Analiza nagrań z kamer wykazała, że motocyklista wyprzedził łącznie 47 pojazdów - w tym dwa duże samochody ciężarowe oraz 45 samochodów osobowych.

Dzięki sprawnej współpracy służb, brytyjski kierowca został zatrzymany jeszcze w tunelu. Funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę trzeźwości, która wykazała, że mężczyzna prowadził motocykl pod wpływem alkoholu.

Policja natychmiast odebrała motocykliście prawo jazdy i nałożyła na niego zakaz prowadzenia pojazdów na terenie Szwajcarii. Dodatkowo, wobec 46-latka wszczęto postępowanie karne za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego.