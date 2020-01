Kilkudziesięciu szefów państw i rządów bierze udział w V Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie, organizowanego z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz, przypadającej 27 stycznia. Na forum nie zjawił się prezydent Andrzej Duda, który chciał wystąpić w kontrze do prezydenta Rosji. Wystąpienie Władimira Putina - wbrew temu, czego spodziewała się polska strona - było wyjątkowo stonowane.

- Forum “Pamiętając o Holokauście, walcząc z antysemityzmem” organizowane jest przez Fundację Światowego Forum Holokaustu we współpracy z Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem.



- Podczas wydarzenia przemówili m.in. prezydent Izraela Reuwen Riwlin, prezydent Rosji Władimir Putin, wiceprezydent USA Mike Pence, prezydent Francji Emmanuel Macron, następcy brytyjskiego tronu książę Karol oraz prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier.



- Głos chciał zabrać także Andrzej Duda, jednak nie przewidziano takiej możliwości. Prezydent Polski zdecydował więc, że nie pojedzie do Jerozolimy.



- Polskę na wydarzeniu reprezentuje ambasador RP w Izraelu Marek Magierowski.

17:30

Podczas prezentacji w trakcie V Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie przedstawiono mapę sugerującą, że niemiecka agresja na kraje Europy rozpoczęła się w 1942 roku. Naniesiono na nią też błędne kontury Polski.



Zaprezentowany przed wystąpieniem prezydenta Francji Emmenuela MacronaOfensywę symbolizował kolor brunatny.

Jedna z map podpisana została "Nazistowski podbój 1942". Zgodnie z nią niemiecka agresja objęła m.in. Austrię, Czechosłowację, Polskę, Węgry, Danię, Białoruś, Litwę i Łotwę. Kolor brunatny wypełnił również terytorium podpisane "Prusy Wschodnie". Obszar ten w latach 1933-1945 był częścią III Rzeszy.



Na historycznej mapie Polska nie była przedstawiona w granicach sprzed 1939 roku, ani też tych po 1945 roku. Z kolei tereny podpisane jako Białoruś sięgają na południu aż Karpat.



Mapa z tymi samymi konturami państw została przedstawiona również przy opisywaniu wyzwolenia Europy z okupacji niemieckiej.

16:50

Andrzej Duda / Radek Pietruszka / PAP

Podjąłem słuszną decyzję, nie biorąc udziału w Światowym Forum Holocaustu w Jerozolimie, bo nie powinniśmy autoryzować zafałszowanego przekazu historycznego, przedstawionego przez organizatorów - powiedział w Davos prezydent Andrzej Duda.



Prezydent w Davos powiedział, że być może odpowiedzią, dlaczego podczas Światowego Forum Holocaustu w Jerozolimie nie dopuszczono go do głosu, były filmy przygotowane przez organizatorów, w których w ogóle nie mówiono o walce Polaków przeciw Niemcom podczas II wojny światowej.





Duda: Organizatorzy Światowego Forum Holokaustu zniekształcili historię TVN24/x-news

15:45

Frank-Walter Steinmeier / ABIR SULTAN / POOL / PAP/EPA

- powiedział.Przypomniał, że polscy żołnierze podczas II wojny światowej walczyli na Zachodzie i Południu "ramię w ramię z zachodnimi aliantami", a także na froncie wschodnim "ramię w ramię z Armią Czerwoną".- zaznaczył.- powiedział Andrzej Duda.Prezydent podziękował też innym mówcom, którzy w Jerozolimie wspominali o "Polsce", "Polakach" i "ich męczeństwie podczas II wojny światowej".

Niemiecka odpowiedzialność za Holokaust nie przemija - oznajmił prezydent RFN Frank-Walter Steinmeier. Ostrzegł jednocześnie, że zło pojawia się dziś w "nowych szatach".

Nasza niemiecka odpowiedzialność (za Holokaust - PAP) nie przemija. (...) Jestem wdzięczny za cud pojednania i stojąc przed wami, chciałbym (móc - PAP) powiedzieć, że nasza pamięć uczyniła nas odpornymi na zło. Tak, my, Niemcy, pamiętamy. Czasem mam jednak wrażenie, że rozumiemy przeszłość lepiej niż teraźniejszość - powiedział Steinmeier. Ostrzegł, że "duchy zła" pojawiają się dziś w "nowych szatach" i prezentują swoje antysemickie, autorytarne, nacjonalistyczne idee jako odpowiedź na przyszłość i jako rozwiązanie współczesnych problemów.





- podkreślił niemiecki prezydent.

Nie mogę tego powiedzieć, kiedy żydowskie dzieci są opluwane na szkolnym boisku. Nie mogę tego powiedzieć, kiedy pod płaszczykiem krytyki państwa Izrael wybucha ordynarny antysemityzm. Nie mogę tego powiedzieć, jeśli tylko ciężkie drewniane drzwi zapobiegły krwawej łaźni, której mógł dokonać prawicowy terrorysta w synagodze w Halle w (święto) Jom Kippur - wymieniał.



Steinmeier zaznaczył, że obecne czasy są inne oraz że dziś używa się innego języka niż 75 lat temu. Również sprawcy są inni. Ale to jest to samo zło. Istnieje na nie tylko jedna odpowiedź: nigdy więcej! - zaapelował.



Dlatego nie może być grubej kreski pod pamięcią. Ta odpowiedzialność spoczywa na Republice Federalnej Niemiec od samego jej powstania. (...) Walczymy z tym antysemityzmem. Przeciwstawiamy się truciźnie nacjonalizmu. Chronimy żydowskie życie. Jesteśmy po stronie Izraela. Tę przysięgę odnawiam tu, w Yad Vashem, na oczach świata - oznajmił.



Steinmeier przypomniał, że "przemysłowy, masowy mord na sześciu milionach Żydów, największa zbrodnia ludzkości została popełniona" przez jego rodaków, a wojna, która kosztowała życie dużo ponad 50 mln ludzi, wyszła z jego kraju. 75 lat po wyzwoleniu Auschwitz stoję przed wami jako niemiecki prezydent obarczony ogromną historyczną winą - oświadczył prezydent.



Zaznaczył jednocześnie, że jest też przepełniony wdzięcznością za wyciągnięcie dłoni do Niemców przez ocalałych z Zagłady.





15:40

Książę Karol / ABIR SULTAN / POOL / PAP/EPA

"Nienawiść i nietolerancja wciąż czają się w ludzkim sercu", a nauki wyciągnięte z Holokaustu są "dojmująco istotne" - ostrzegł brytyjski następca tronu, książę Karol podczas uroczystości w instytucie Yad Vashem w Jerozolimie.



Zbyt często cnoty poszukuje się poprzez przemoc werbalną. Zbyt często dochodzi do prawdziwej przemocy, a na całym świecie nadal mają miejsce akty niewypowiedzianego okrucieństwa wobec ludzi ze względu na ich wyznanie, rasę lub przekonania - mówił książę Karol podczas V Światowego Forum Holokaustu.



Znając ciemności, do których prowadzą takie zachowania, musimy być czujni i rozeznawać te ciągle zmieniające się zagrożenia; musimy być nieustraszeni w konfrontacji z kłamstwami i stanowczy w przeciwstawianiu się słowom i aktom przemocy. I nigdy nie wolno nam spocząć w dążeniu do wzajemnego zrozumienia i szacunku - dodał.

15:30

Emmanuel Macron / ABIR SULTAN / POOL / PAP/EPA

Jedność społeczności międzynarodowej musi stawić czoło antysemityzmowi - wezwał prezydent Francji Emmanuel Macron. Wskazał, że szczególną odpowiedzialność w tej sprawie ma pięciu członków Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Antysemityzm nie jest wyłącznie problemem Żydów, ale wszystkich "innych" - podkreślił Macron. I dodał, że w przeszłości "antysemityzm poprzedzał chwile słabości demokracji", a za antysemityzmem pojawiał się od razu rasizm. Antysemityzm pojawia się znowu i musimy z nim walczyć, uchwalając prawa i zachowując czujność - podkreślił szef francuskiego państwa.



Zwrócił uwagę, że słowa nie wystarczą wobec tego, co wydarzyło się przed 75 laty, ale to, że tak wielu się tu dzisiaj zgromadziło na Światowym Forum Holokaustu, znaczy wiele.



Macron - jak wskazał - był "poruszony obecnością" na sali ocalałych z Holokaustu i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Francja, po Polsce i Holandii, ma trzecią największą liczbę osób, którym nadano ten tytuł za bezinteresowne pomaganie Żydom w czasie II wojny światowej.



Szef francuskiego państwa mówił o tym, że gdy "bohaterscy żołnierze Armii Czerwonej", którzy wyzwolili Auschwitz 27 stycznia 1945 r., wkroczyli na teren tego obozu śmierci, "byli w szoku i nie dowierzali". Musimy o tym mówić następnym pokoleniom, naszym potomkom - apelował Macron.





14:50

MIke Pence / RONEN ZVULUN / POOL / PAP/EPA

Planując zniszczenie istnienie kultury polskiej naziści dawali polskim miastom niemieckie nazwy - powiedział wiceprezydent USA Mike Pence podczas wystąpienia na Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie.



- stwierdził nawiązując do swojej wizyty w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz-Birkenau.

Musimy zdecydowanie przeciwstawić się jedynemu rządowi na świecie, który zaprzecza, że Holokaust się wydarzył i uczynił z tego swoją politykę państwową, a także grozi, że usunie Izrael z mapy świata - powiedział Pence. Świat musi zdecydowanie przeciwstawić się Islamskiej Republice Iranu - podkreślił.

Mówiąc o relacjach amerykańsko-izraelskich Pence zacytował prezydenta USA Donalda Trumpa, który podczas swojej wizyty w Jerozolimie powiedział, że narody amerykański i żydowski "splecione są razem w tkaninie naszych serc". Tak będzie zawsze - zapewnił.



Na koniec swojego przemówienia wiceprezydent USA wyrecytował ostatnie słowa modlitwy Kadisz Jatom, która zgodnie z prawem żydowskim odmawiana jest za zmarłych: "Ten, który sprawia pokój na wysokościach, oby uczynił pokój dla nas i dla całego Izraela. Mówcie: Amen".



Wystąpienie Pence'a wzbudziło głośny aplauz publiczności.

14:39

Władimir Putin / ABIR SULTAN / POOL / PAP/EPA

Zbrodnie nazistów, zaplanowane przez nich "ostateczne rozwiązanie" to jedna z najczarniejszych kart historii współczesnej - powiedział Władimir Putin w Jerozolimie. Naziści planowali ten los dla wielu innych narodów - Rosjan, Białorusinów, Ukraińców, Polaków - dodał.

40 proc. ofiar Holokaustu to obywatele byłego ZSRR, dlatego Holokaust będzie dla nas tragedią, o której będziemy zawsze pamiętać - podkreślił prezydent Rosji, przemawiając na V Światowym Forum Holokaustu w Yad Vashem.

W 1945 roku koniec barbarzyńskim planom (nazistów - PAP) położył przede wszystkim Związek Radziecki - powiedział.

Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Polacy byli uznawani przez nazistów za podludzi; narody słowiańskie miały być albo zniszczone albo stać się niewolnikami bez własnej kultury, pamięci historycznej i języka - powiedział Putin.- zaznaczył.Dodał, że "na okupowanych terytoriach ZSRR zginęło najwięcej Żydów".- powiedział Putin.- podkreślił.Putin wyraził przekonanie, że "wszyscy obecni na tej sali (...) są gotowi razem z nami bronić prawdy i sprawiedliwości.

Zaproponował zorganizowane szczytu z udziałem stałych państw członkowskich Rady Bezpieczeństwa ONZ w celu omówienia problemów globalnych.

Mówiliśmy z niektórymi kolegami i ogółem zobaczyliśmy pozytywną reakcję na to, by przeprowadzić spotkanie szefów państw stałych państw członkowskich RB ONZ: Rosji, Chin, USA, Francji i Wielkiej Brytanii; w jakimkolwiek kraju, gdzie będzie to wygodne dla kolegów - powiedział rosyjski przywódca. Zapewnił, że "Rosja jest gotowa do takiej poważnej rozmowy" i ma "zamiar skierować odpowiednie przesłanie do liderów ‘piątki’".

14:13

Premier Izraela Benjamin Netanjahu / ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Premier Izraela Benjamin Netanjahu nazwał Iran "najbardziej antysemickim reżimem na planecie" w przemówieniu podczas Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie.

Martwi mnie, że jeszcze nie widzimy jednolitego i zdecydowanego stanowiska przeciwko najbardziej antysemickiemu reżimowi na świecie. Reżimowi, który otwarcie dąży do stworzenia broni nuklearnej i unicestwienia jedynego państwa żydowskiego - powiedział Netanjahu.

Izrael pozdrawia prezydenta Trumpa i wiceprezydenta Pence'a za przeciwstawienie się tyranom z Teheranu - podkreślił.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu podziękował przedstawicielom państw alianckich za pokonanie nazizmu w czasie II wojny światowej. Bez tego poświęcenia nikt nie ocalałby z Holokaustu - podkreślił.

Podziękowania skierował szczególnie w stronę prezydenta Rosji Władimira Putina, z którym wcześniej w Jerozolimie uczestniczył w odsłonięciu pomnika upamiętniającego ofiary, które zginęły podczas oblężenia Leningradu.

Fundamentem państwa Izrael jest to, że nigdy nie będzie kolejnego Holokaustu. To jest mój największy nakaz - podkreślił Netanjahu.

Szef izraelskiego rządu zaznaczył, że niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz był symbolem bezradności Żydów. Dzisiaj mamy głos, mamy ziemię i mamy tarczę - powiedział.

Netanjahu podkreślił, że naród żydowski wyciągnął lekcję z Holokaustu, żeby walczyć z zagrożeniami. Nauczyliśmy się, że państwo Izrael zawsze musi być panem swego losu - dodał.

13:50

Zebraliśmy się tu, w Yad Vashem, aby pamiętać i nigdy nie zapomnieć o Holokauście w imieniu narodu żydowskiego - powiedział prezydent Izraela Reuwen Riwlin, inaugurując V Światowe Forum Holokaustu w Jerozolimie.

Podziękował liderom ponad 40 państw za przyjazd na Forum, za solidarność z narodem żydowskim oraz za zobowiązanie, by pamiętać o Zagładzie. Musimy stać ramię przy ramieniu, jak mur - podkreślił Riwlin.



27 stycznia 1945 roku otworzyły się bramy piekła. Stoimy dziś tu, w Yad Vashem w Jerozolimie by pamiętać i nigdy nie zapomnieć - mówił Riwlin.

Rasizm i antysemityzm to choroby, które niszczą ludzi i kraje, żadne społeczeństwo i żaden kraj nie są nieodporne - mówił prezydent Izraela. Jak mówił - trzeba walczyć z nienawiścią, ale także zapominaniem i negowaniem Holokaustu. Jego przemówienie zakończyło się brawami, podczas których na salę wszedł spóźniony Władimir Putin - relacjonuje dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski.

Władimir Putin wchodzący na salę Światowego Forum Holokaustu / ABIR SULTAN / POOL / PAP/EPA

Prezydent Rosji zabierze głos jako czwarty i być może wróci do polsko-rosyjskiego konfliktu o historię. Polskie wątki już się tu pojawiły, choćby w filmie zaprezentowanym przed uroczystością. Pokazano w nim m.in. przemówienie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, mówiącego o walce z antysemityzmem, ale też serię nagrań antysemickich incydentów, z których jeden wydarzył się w Polsce.

13:19

Prezydent Francji Emmanuel Macron w czwartek złożył hołd Żydom deportowanym z terenów Francji. Uroczystość odbyła się pod pomnikiem deportowanych Żydów francuskich pod Jerozolimą.

Prezydent Francji uczestniczył w tym wydarzeniu po raz pierwszy w historii. Macron medytował przed "ścianą imion", na której wypisane są nazwiska, pochodzenie, daty i miejsca deportacji 73 853 Żydów wywiezionych z terenów Francji w czasie II wojny światowej.

Obecność Francji w Jerozolimie jest symboliczna. Francja miała swój wielki udział w wyzwoleniu świata od nazizmu i wyzwoleniu (niemieckiego - PAP) obozu Auschwitz - skomentował uroczystości w czwartek w telewizji BFM TV naczelny rabin Francji Haim Korsia. Francja jest świadoma swojej odpowiedzialności za deportacje Żydów - dodał.

Jesteśmy panu wdzięczni za intensywne zaangażowanie w zwalczanie antysemityzmu - powiedział Serge Klarsfeld, dziękując prezydentowi Macronowi za udział w uroczystości. Zawsze będziemy po pana stronie, kiedy wspiera pan państwo republikańskie, które chroni nas wszystkich - dodał Klarsfeld.

13:05

Prezydent Rosji i premier Izraela podczas odsłonięcia pomnika / AMIT SHABI / POOL / PAP/EPA

Prezydent Rosji Władimir Putin i premier Izraela Benjamin Netanjahu uczestniczyli w Jerozolimie w uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego ofiary, które zginęły podczas 900-dniowego oblężenia Leningradu w czasie II wojny światowej.

Blokady Leningradu i Holokaustu nie można z niczym porównać. Pamięć o męczeństwie i męstwie milionów ludzi są przekazywane z pokolenia na pokolenie - powiedział Putin.



Nazwał pomnik "symbolem naszej głębokiej i wspólnej pamięci". Wyjaśnił, że pomnik powstał przy pomocy władz Petersburga i Jerozolimy i przy wparciu finansowym obu krajów.



Putin wyraził wdzięczność i uznanie za to, że "w Izraelu nadaje się szczególne znaczenie zachowaniu prawdy o decydującym wkładzie Związku Radzieckiego w zwycięstwo nad nazizmem".



Według jego słów w Izraelu, "tak jak w Rosji pamięta się znaczenie lekcji II wojny światowej i nie pozwala się światu na to, by zapomniał, do czego prowadzi egoizm narodowy" i pobłażanie dla "wszelkich form szowinizmu, antysemityzmu i rusofobii".



Oblężenie Leningradu, dzisiejszego Petersburga, trwało od 8 września 1941 roku do 27 stycznia 1944 roku i było jednym z najbardziej brutalnych w historii.



8,5-metrowy pomnik stanął w największym parku Jerozolimy, Parku Sachera, w pobliżu Sądu Najwyższego.



W uroczystości wzięli również udział m.in. prezydent Izraela Reuwen Riwlin i burmistrz Jerozolimy Mosze Lion.



„Antysemityzm kończy się Oświęcimiem”. Putin podczas spotkania z prezydentem Izraela RUPTLY/x-news





12:50

Społeczności żydowskie znów czują się zagrożone w Europie. Na kontynencie nie ma miejsca na żadną formę rasizmu, antysemityzmu i nienawiści - napisali we wspólnym oświadczeniu szefowie KE, PE i RE: Ursula von der Leyen, David Sassoli i Charles Michel.

Siedemdziesiąt pięć lat temu siły alianckie wyzwoliły nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Zakończyły najbardziej odrażającą zbrodnię w historii Europy, zaplanowane unicestwienie Żydów w Europie. Sześć milionów żydowskich dzieci, kobiet i mężczyzn zostało zamordowanych, a także miliony niewinnych ludzi, wśród nich setki tysięcy Romów, prześladowanych z powodu ich pochodzenia etnicznego. Cena była niewiarygodnie wysoka, ale trudno o bardziej symboliczne i większe zwycięstwo nad nazistami niż jego upamiętnienie w Izraelu - napisali we wspólnym oświadczeniu.

Jak wskazali, 75 lat po tych wydarzeniach społeczności żydowskie znów czują się zagrożone w Europie, "ostatnio w Halle w Niemczech". Wszystkie państwa członkowskie UE mówią jednym głosem o tym, że nie ma miejsca na żadną formę rasizmu, antysemityzmu i nienawiści w Europie, a my zrobimy wszystko, aby temu przeciwdziałać - czytamy w oświadczeniu.

12:00

Żałujemy, że nie będzie prezydenta Dudy, ale dla nas to nie jest skandal, tylko statystyka - mówi RMF FM Wiaczesław Mosze Kantor, rosyjski oligarcha, szef fundacji organizującej Światowe Forum Holokaustu w Jerozolimie.

Kantor przekonuje, że tam gdzie umawia się wielu ludzi zawsze ktoś nie przyjedzie i to nie jest tragedia. Dopytywany o komentarz do powodów nieobecności Andrzeja Dudy, czyli o to, że odmówiono mu przemówienia dziś na uroczystości, Kantor odpowiada:

Z tego co mi wiadomo, prezydentowi Polski zaproponowano, by otworzył forum, wygłosił wystąpienie i powiedział, co tylko chce - mówi w rozmowie z naszym wysłannikiem do Jerozolimy Pawłem Balinowskim.

Problem tylko taki, że Kantorowi chodzi o uroczystą kolację w rezydencji prezydenta Izraela, która odbyła się wczoraj wieczorem, a nie o wystąpienie na tej samej scenie co Władimir Putin, na oczach całego świata.

11:05

Dziś rano swój przyjazd na forum odwołał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, tłumacząc, że oddaje swoje miejsce ocalonym z Holokaustu. Jak zauważa specjalny wysłannik RMF FM do Jerozolimy Paweł Balinowski, w Izraelu to bardzo kontrowersyjna kwestia. Media krytykowały organizatorów forum za to, że dla ocalonych z zagłady przeznaczyli zaledwie... 30 miejsc. Kilkaset miejsc przypadło natomiast gościom z zagranicy.

Podobny gest do Zełenskiego wykonało wcześniej kilku izraelskich polityków.

10:50

Dyrektor instytutu Yad Vashem Awner Szalew wyraził żal z powodu nieobecności Andrzeja Dudy.

Jest mi bardzo przykro, że prezydent Andrzej Duda zdecydował się nie przyjeżdżać na V Światowe Forum Holokaustu - powiedział Szalew na konferencji prasowej. Dodał, że doszło do "niezrozumienia celów, które przyświecają temu wydarzeniu w Yad Vashem".

Wspólnie z obecnym na konferencji prasowej Mosze Kantorem, przewodniczącym Fundacji Światowe Forum Holokaustu, życzyli prezydentowi Dudzie powodzenia w organizacji w Polsce 27 stycznia obchodów wyzwolenia Auschwitz.

10:20

Minister spraw zagranicznych Izrael Israel Kac powitał prezydenta Rosji Władimira Putina na lotnisku w Tel Awiwie, opowiadając mu historię wyzwolenia swojej matki z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Z radością witam pana w Izraelu na wydarzeniu, które symbolizuje przede wszystkim szczególną relację między naszymi narodami. Pańska wizyta w Izraelu przyczyni się do zacieśnienia przyjaźni między Rosją a Izraelem i pogłębi nasze relacje - powiedział Kac cytowany przez portal "The Times of Israel".

Szef dyplomacji Izraela dodał również, że "dzięki Armii Czerwonej moja matka, która była w Auschwitz, przeżyła, wyemigrowała do Izraela i założyła rodzinę. Dziękuję".

10:00

Forum "Pamiętając o Holokauście, walcząc z antysemityzmem", organizowane przez Fundację Światowego Forum Holokaustu we współpracy z Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem, odbywa się pod patronatem prezydenta Izraela Reuwena Riwlina.

Organizatorom zależało, by podczas forum głos zabrali przywódcy reprezentujący zwycięskie kraje alianckie II wojny światowej oraz przywódca państwa-sprawcy. Wystąpią więc: prezydent Rosji Władimir Putin, wiceprezydent USA Mike Pence, prezydent Francji Emmanuel Macron i następca brytyjskiego tronu książę Karol oraz prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier.

Głos chciał zabrać także prezydent Polski Andrzej Duda - obawiano się bowiem, że Putin podczas swojego wystąpienia ponowi kłamliwe oskarżenia wobec Polski. Dudzie zależało, by skontrować prezydenta Rosji. Organizatorzy jednak nie przewidzieli takiej możliwości i szef polskiego państwa zdecydował, że nie pojedzie do Jerozolimy.

Polskę na spotkaniu reprezentuje ambasador RP w Izraelu Marek Magierowski.