Przydacz: Władimir Putin mnie nie zaskoczył, nie spodziewałem się konkretnych odwołań do Polski

"Nie zaskoczył mnie Władimir Putin" - tak o dzisiejszym wystąpieniu rosyjskiego prezydenta na Światowym Forum Holokaustu mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz. Zdaniem wiceministra spraw zagranicznych jasne było, że Putin będzie promował swoją wizję historii, wydarzeń wokół II wojny światowej, "gloryfikując rolę Armii Czerwonej, a pomijając te elementy historii, które nie są mu wygodne". "Nie spodziewałem się tu konkretnych odwołań do Polski, w tym sensie nie jestem zaskoczony" – dodawał gość Marcina Zaborskiego. "Konsekwentnie będziemy promować naszą narrację. Najbliższą okazją będą uroczystości w muzeum Auschwitz 27 stycznia" - zaznaczył.

Wideo youtube

O produkcji PFN: Nie trafia w moje odczucia estetyczne

To nie jest produkcja konsultowana z MSZ, nie trafia w moje odczucia estetyczne, ani w moje odczucia etyczne - tak Przydacz mówił o filmie, który Polska Fundacja Narodowa zamieściła na swoim profilu na Twitterze. Została na nim przedstawiona wymyślona rozmowa Józefa Stalina i Adolfa Hitlera przez komunikator internetowy . Po tym, jak film został ostro skrytykowany przez internautów, PFN usunął wpis. Gość Marcina Zaborskiego przyznał, że to dobrze, iż film zniknął z sieci.

O polskich obchodach 75. rocznicy II wojny światowej: Na tym etapie nie ma wysłanych zaproszeń do zagranicznych przywódców

Jest to wielce możliwe, że wydarzenia wokół 8 maja w Polsce będą miały miejsce - tak o polskich obchodach z okazji 75. rocznicy zakończenia wojny mówił Przydacz. Nie mogę na tym etapie przekazać żadnych publicznych informacji dotyczących tego wydarzenia - przyznał.

Nie ma na tym etapie wysłanych takich zaproszeń do zagranicznych przywódców. Nie jest to wykluczone, że w perspektywie najbliższych dni, tygodni, te działania się zakcelerują - stwierdził Przydacz.

"Rekomendowałbym negatywnie udział prezydenta w moskiewskich obchodach 75. rocznicy zakończenia wojny"

Na dziś, na tym etapie, jeżeli ktoś pytałby mnie jako wiceministra spraw zagranicznych rekomendowałbym negatywnie udział prezydenta (Dudy - przyp. red.) w obchodach 75. rocznicy zakończenia wojny w Rosji - mówił Przydacz. Jeżeli pojawi się zaproszenie, to będziemy rozważać, na jakim poziomie reprezentować Polskę na tych uroczystościach - dodał.

"Rząd zawsze chciał rozmawiać z Komisją Europejską"

Rząd zawsze chciał rozmawiać z Komisją Europejską - zapewnił. Gotowość ze strony rządu do dialogu, także z Komisją Europejską w każdym zakresie, była permanentna, o ile ta rozmowa dotyczyłaby argumentów prawnych, a nie byłaby przepełniona emocjami, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach - stwierdził.

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przydacz: Władimir Putin mnie nie zaskoczył, nie spodziewałem się konkretnych odwołań do Polski

Marcin Zaborski, RMF FM: Zaskoczył pana Władimir Putin w Jerozolimie?

Marcin Przydacz: Nie, w żaden sposób. Ani ja nie jestem zaskoczony, ani moi współpracownicy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Naprawdę nie spodziewaliście się państwo, że padną słowa, które będą co najmniej krytyczne wobec Polski?

Od jakiegoś czasu staraliśmy się tonować te oczekiwania, że prezydent Putin będzie koncentrował całą swoją wypowiedź wokół sytuacji, wokół tematyki historycznej polskiej. Jasne było, że prezydent Putin będzie promował swoją wizję historii, swoją wizję wydarzeń wokół II wojny światowej, gloryfikując rolę Armii Czerwonej, a pomijając te elementy z historii, które nie jest dla niego wygodne. Nie spodziewałem się konkretnych odwołań do Polski, w tym sensie nie jestem zaskoczony.

"W Jerozolimie zniekształcono historię. Zafałszowany został przekaz historyczny" - tak mówi prezydent Andrzej Duda i zwraca uwagę na filmy, które można było zobaczyć podczas Światowego Forum Holokaustu, filmy nie pokazujące udziału Polaków w walce z Niemcami. Co z tym zrobi MSZ?

Całe to wydarzenie, jak już wcześniej wskazywaliśmy, zostało uszyte pod jednego aktora, pod jedną narrację historyczną - rosyjską. Narrację, w której to Armia Czerwona miała być jedyną wyzwolicielską armią Europy Środkowej.

Jeśli tak było, to co z tym zrobi Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Polsce?

Te filmiki, które tam się pokazywały, pokazują początek wojny na ’41,’42 rok. My konsekwentnie będziemy promować naszą narrację, opartą o prawdę, w której będziemy starali się pokazywać całościowe wydarzenia wokół II wojny światowej, zarówno jej przyczyny, jak i skutki.

Prezydent mówi: "Musimy domagać się prawdy historycznej". Jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie domagać się prawdy historycznej?

Domagamy się tej prawdy cały czas - poprzez ostatnie nasze aktywności. Najbliższą do tego okazją będą oczywiście uroczystości w Muzeum Auschwitz 27 stycznia, podczas których pan prezydent Andrzej Duda będzie gospodarzem. Będzie przemawiał do zaproszonych gości, do ocalonych, do pięćdziesięciu kilku - potwierdzonych już dziś - delegacji z całego świata. Na pewno wypowiedź pana prezydenta będzie oparta o prawdę historyczną, tak jak my ją widzimy i jak ją widzi wolny świat.

Mamy najnowszy przykład tego, jak się domagamy prawdy historycznej, jak o nią walczymy. Produkcja Polskiej Fundacji Narodowej opublikowanej w internecie. Takie filmiki, które pokazują symulację rozmowy między Hitlerem a Stalinem. Widział pan ten filmik?

Rzeczywiście, dosyć się o tym zrobiło głośno w mediach społecznościowych przed moim wejściem do studia. Zerknąłem, nie jest to produkcja w żaden sposób konsultowana z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Podpisałby się pan pod taką produkcją?

Nie trafia ona w moje odczucia estetyczne ani w moje odczucia etyczne, jeśli chodzi o ocenę wydarzeń historycznych z czasu II wojny światowej.

Ta produkcja już zniknęła z internetu. Polska Fundacja Narodowa usunęła filmiki z sieci.

To bardzo dobrze.

Dobrze, że usunęła?

Wydaje mi się, że tak.

To wyjaśnijmy słuchaczom, którzy być może nie mieli szansy zobaczyć, co w takim filmiku - rozmowie można było przeczytać. Hitler mówiący: "Mi zostaw polskich Żydów, zrobię im jesień średniowiecza". Nie chcę cytować więcej.

Polska Fundacja Narodowa nie jest częścią Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Trudno mi odpowiadać za funkcjonowanie i działalność tejże instytucji.

Polska Fundacja Narodowa współpracuje z rządem i prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej - chociażby w najnowszej akcji promowania polskiej historii. Wtedy politycy z rządu chętnie się do PFN-u przyznają, kiedy jest niezręcznie mówią, że "w ogóle nie mamy z tym nic wspólnego, nie będziemy komentować".

W tym zakresie, w którym my współpracujemy z Polską Fundacją Narodową, ponosimy odpowiedzialność za treści, które się pojawiają. Szereg publikacji medialnych, które w ostatnim czasie miały miejsce na świecie, rzeczywiście były z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych we współpracy w PFN-em i za to mogę ponosić odpowiedzialność.

A propos tego filmiku konkretnie - pan rekomendowałby, żeby taki filmik nie powstał i nie był promowany przez Polską Fundację Narodową?

Gdyby wniosek o taką opinię do MSZ-tu trafił, na pewno rekomendowałbym go negatywnie.

Czy organizujemy w Polsce obchody 75. rocznicy zakończenia wojny?

Jest to wielce możliwe, że wydarzenia wokół 8 maja w Polsce będą miały miejsce...

... jest to wielce możliwe - mówi w drugiej połowie stycznia roku, w którym ma się to odbyć, wiceminister spraw zagranicznych.

Nie mogę na tym etapie przedstawić żadnych publicznych informacji dotyczących programu tego wydarzenia, natomiast...

... przygotowujemy takie uroczystości czy nie?

Przygotowujemy szereg innych uroczystości, o których mogę mówić oczywiście, natomiast tutaj nie mam pełnej wiedzy w tym zakresie. Swoją drogą to nie MSZ będzie głównym organizatorem tego wydarzenia. To są pytania także do innych: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z całą pewnością Kancelaria Prezydenta jeśli chodzi o uroczystości wewnątrz Polski.

To jasne. Ale jeśli organizujemy uroczystości, na które zapraszamy zagranicznych przywódców, to MSZ jest jak najbardziej adresatem tego pytania. Przyzna pan.

Tak...

... czy zapraszamy zagranicznych przywódców na uroczystości zakończenia II wojny światowej? Tu w Polsce.

Na tym etapie nie mogę potwierdzić takich zaproszeń.

Nie ma wysłanych takich zaproszeń?

Nie ma wysłanych takich zaproszeń. Ja przynajmniej na tym etapie nie mogę potwierdzić, że takie zaproszenia miały miejsce. Już dziś natomiast, nie jest to wykluczone, że w perspektywie następnych kilku dni, tygodni te działania się tutaj zakcelerują i będziemy realizować, jeżeli taka będzie decyzja.

Zakcelerują. Ale nie jest przypadkiem za późno na wysyłanie takich zaproszeń?

Nie. W moim przekonaniu absolutnie nie jest za późno. Do maja mamy jeszcze prawie pół roku. Nie ma tutaj, nie ma tutaj zagrożenia...

... nie pół roku. Jakieś cztery miesiące nam zostały. A czy prezydent, premier, minister spraw zagranicznych weźmie udział w obchodach 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej organizowanych w Moskwie?

To jest oczywiście pytanie do pana prezydenta...

... premiera i szefa MSZ.

Wszystko będzie zależało od przebiegu następnych kilku tygodni, od narracji historycznych, które się będą pojawiały.

Czy to jest możliwe, że polski prezydent pojedzie do Moskwy?

Na dziś, na tym etapie, jeżeli ktoś pytałby o rekomendacje mnie, jako wiceministra spraw zagranicznych, ja rekomendowałbym negatywnie oczywiście udział, więc wydaje mi się, że nie ma tego w planach.

A jeszcze nie było pytania o rekomendację z Pałacu Prezydenckiego?