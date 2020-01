Minister spraw zagranicznych Izrael Israel Kac powitał prezydenta Rosji Władimira Putina na lotnisku w Tel Awiwie, opowiadając mu historię wyzwolenia swojej matki z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Izrael Kac / PETER KLAUNZER / PAP/EPA

Z radością witam pana w Izraelu na wydarzeniu, które symbolizuje przede wszystkim szczególną relację między naszymi narodami. Pańska wizyta w Izraelu przyczyni się do zacieśnienia przyjaźni między Rosją a Izraelem i pogłębi nasze relacje - powiedział Kac cytowany przez portal "The Times of Israel".

Szef dyplomacji Izraela dodał również, że "dzięki Armii Czerwonej moja matka, która była w Auschwitz, przeżyła, wyemigrowała do Izraela i założyła rodzinę. Dziękuję".

Antypolskie wypowiedzi Kaca

Israel Kac w lutym 2019 roku powiedział na antenie izraelskiej telewizji, że "było wielu Polaków, którzy kolaborowali z nazistami" oraz że Polacy "wyssali antysemityzm z mlekiem matki". Po tych słowach polski MSZ wezwał ambasador Izraela, a premier Mateusz Morawiecki ogłosił rezygnację Polski z udziału w szczycie Grupy Wyszehradzkiej, który miał się odbyć w Izraelu.

W Yad Vashem w Jerozolimie odbywa się w czwartek Światowe Forum Holokaustu z okazji 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.