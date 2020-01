„Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Polacy byli uznawani przez nazistów za podludzi; narody słowiańskie miały być albo zniszczone albo stać się niewolnikami bez własnej kultury, pamięci historycznej i języka” - powiedział prezydent Rosji Władimir Putin w czwartek w Jerozolimie.

Władimir Putin / RONEN ZVULUN / POOL / PAP/EPA

Zbrodnie nazistów, zaplanowane przez nich "ostateczne rozwiązanie" to jedna z najczarniejszych kart historii współczesnej - Władimir. Naziści planowali ten los dla wielu innych narodów - Rosjan, Białorusinów, Ukraińców, Polaków - dodał.



40 proc. ofiar Holokaustu to obywatele byłego ZSRR, dlatego Holokaust będzie dla nas tragedią, o której będziemy zawsze pamiętać - podkreślił prezydent Rosji, przemawiając na V Światowym Forum Holokaustu w Yad Vashem.



W 1945 roku koniec barbarzyńskim planom (nazistów) położył przede wszystkim Związek Radziecki - powiedział.

Putin o wspólnikach nazistów

Nie zapomnimy o tym, że w tej zbrodni (Holokauście) byli wspólnicy, którzy okrucieństwem często prześcigali swych panów. Fabryki śmierci i obozy koncentracyjne obsługiwali nie tylko naziści, ale i ich wspólnicy - zaznaczył.



Dodał, że "na okupowanych terytoriach ZSRR zginęło najwięcej Żydów". Na Ukrainie zginęło około 1,4 mln Żydów, na Litwie - 220 tys., 90 proc. przedwojennej żydowskiej ludności Litwy - powiedział Putin.



"Pamięć o wojnie staje się ofiarą bieżącej koniunktury politycznej"

Pamięć o wojnie coraz częściej staje się ofiarą bieżącej koniunktury politycznej. To jest absolutnie niedopuszczalne. Obowiązkiem współczesnych i przyszłych polityków, działaczy państwowych jest obrona dobrego imienia bohaterów - tych żyjących i tych, którzy zginęli (...), (dobrego imienia) ofiar nazistów i ich wspólników. W tym celu trzeba wykorzystać wszystkie możliwości (...) - podkreślił.

Putin wyraził przekonanie, że "wszyscy obecni na tej sali (...) są gotowi razem z nami bronić prawdy i sprawiedliwości".

Putin proponuje zorganizowanie szczytu RB ONZ

Putin w przemówieniu zaproponował zorganizowane szczytu z udziałem stałych państw członkowskich Rady Bezpieczeństwa ONZ w celu omówienia problemów globalnych.

Mówiliśmy z niektórymi kolegami i ogółem zobaczyliśmy pozytywną reakcję na to, by przeprowadzić spotkanie szefów państw stałych państw członkowskich RB ONZ: Rosji, Chin, USA, Francji i Wielkiej Brytanii; w jakimkolwiek kraju, gdzie będzie to wygodne dla kolegów - powiedział rosyjski przywódca.



Zapewnił, że "Rosja jest gotowa do takiej poważnej rozmowy" i ma "zamiar skierować odpowiednie przesłanie do liderów “piątki".