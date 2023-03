Strzelanina w szkole w Nashville w USA. Troje dzieci i troje dorosłych zginęło. Nie żyje także 28-letnia napastniczka.

Jak informują media, do ataku doszło w prywatnej szkole chrześcijańskiej w Nashville w stanie Tennessee. Policja zaczęła otrzymywać informacje o strzelaninie w placówce o godzinie 10:13 czasu lokalnego (godz. 17:13 w Polsce).

Policjanci przybyli szybko na wezwanie. Gdy weszli na drugie piętro, zobaczyli strzelającą napastniczkę. Otworzyli ogień, kobieta została śmiertelnie raniona - powiedział dziennikarzom Don Aaron, rzecznik Departamentu Policji Metropolitan Nashville.

Jak dodał, kobieta miała co najmniej dwa karabiny półautomatyczne i pistolet. Początkowo informowano, że ataku dokonała młoda kobieta wyglądająca na nastolatkę, później przekazano, że sprawczyni miała 28 lat. Policja bada jej ewentualne związki ze szkołą.

Najprawdopodobniej w chwili ataku działała sama.

Oprócz niej zginęło sześć innych osób. To troje dzieci oraz troje dorosłych.

Nie podano wieku i tożsamości ofiar, policja przekazała jedynie, że byli to uczniowie i pracownicy szkoły.

Pozostałe w budynku dzieci zostały przewiezione do okolicznego kościoła, z którego odbierają je rodzice.

Apel Joe Bidena

Po masakrze w szkole podstawowej w Nashville w stanie Tennessee prezydent USA Joe Biden wezwał w poniedziałek Kongres do wprowadzenia zakazu sprzedaży karabinów szturmowych. Jak dodał, trzeba zrobić wszystko, by chronić szkoły i by nie stały się one "więzieniami".

To jest chore (...). To najgorszy koszmar każdej rodziny (...). Przemoc związana z bronią palną rozdziera nasze społeczności, rozdziera duszę tego narodu. A więc musimy zrobić więcej, by chronić nasze szkoły, tak by nie stały się one więzieniami - powiedział Biden w Białym Domu, komentując poniedziałkową masakrę w prywatnej szkole podstawowej.

Jak zauważył prezydent, sprawczyni zbrodni, która zabiła trójkę dzieci i trzech pracowników szkoły, miała ze sobą dwa karabiny szturmowe, będące najczęstszym narzędziem sprawców masowych strzelanin w USA. Biden wezwał w związku z tym Kongres, by przyjął zaproponowaną przez niego jeszcze w 2021 roku ustawę, która została uchwalona przez Izbę Reprezentantów w ubiegłym roku po strzelaninie w szkole w Uvalde, ale odrzucił ją Senat.

Nadszedł w końcu czas, byśmy zaczęli robić jakieś postępy - powiedział prezydent.

Do założonej w 2001 r. prywatnej, chrześcijańskiej szkoły uczęszcza ok. 200 uczniów. Placówka prowadzi oddziały przedszkolne oraz klasy 1-6.