Dramatyczne doniesienia ze szkoły podstawowej w Teksasie. W strzelaninie zginęło 15 osób, w tym 14 uczniów i nauczyciel. Kilkanaście kolejnych osób zostało rannych.

Do strzelaniny doszło w szkole podstawowej w miejscowości Uvalde. Ogień otworzył 18-letni napastnik, który zginął w wyniku policyjnej interwencji. Początkowo władze informowały o 2 ofiarach śmiertelnych.

Do szpitala trafiło kilkunastu uczniów z różnymi obrażeniami, wśród rannych jest również 40-letni mężczyzna. Najciężej ranne ofiary zostały przetransportowane do szpitala uniwersyteckiego w San Antonio. To uczeń szkoły i 66-letnia kobieta, której stan lekarze oceniają jako krytyczny.