Strzelanina w gimnazjum w Kazaniu, głównym mieście republiki Tatarstanu, wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej - podały media w Rosji. Do tej pory pojawiają się różne informacje na temat liczby ofiar zdarzenia. Jak informuje Reuters, zginął jeden nauczyciel i sześcioro dzieci, agencja Interfax mówi o dziewięciu ofiarach. Lokalne media informują, że co najmniej dziesięć osób zostało rannych, cztery trafiły do szpitala.

