Chcemy, by nasz głos znów był słyszany. Chcemy europejskiej przyszłości, a nasz rząd nam to odbiera. To jest główny powód naszych protestów. Rząd myśli, że my się zmęczymy, ale tak nie będzie, dlatego że chcemy wolności, chcemy móc mówić. Rewolucja nie wydarzy się w ciągu jednego dnia, ale jeśli będzie konieczna to do niej dojdzie. Ludzie wychodzą na ulice, bo to nasza sprawa, nasz głos jest ważny. Dlatego tu jesteśmy - mówili Gruzini reporterowi RMF FM.