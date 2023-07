"Od lat na Kapitolu jest tajemnicą poliszynela, że demokratyczna senator z Kalifornii Dianne Feinstein cierpi na osłabienie związane z wiekiem" - zwraca uwagę The Intercept. Strona dodaje, że w przeszłości opinia publiczna była wprowadzana w błąd co do stanu zdrowia 90-letniej senator. Np. na początku roku dłuższą nieobecność Feinstein w pracach Senatu tłumaczono tym, że chorowała na półpaśca, gdy w rzeczywistości było to prawdopodobnie zapalenie mózgu. Senator jest przewodniczącą potężnej senackiej Komisji Sądownictwa, a jej nieobecność - przypomina The Intercept - uniemożliwiła Demokratom mianowanie sędziów federalnych.

Agencja Reutera wymienia innych leciwych członków Senatu. Republikanin Chuck Grassley z Iowa ma 89 lat, a niezależny senator z Vermont Bernie Sanders 81 lat.

Jak wyliczono, mediana wieku w Senacie USA wynosi 65,3 lat.