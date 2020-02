Lepsze uderzenie meteorytu w Ziemię i koniec ludzkości, niż nowa kadencja prezydenta Donalda Trumpa - uważają wyborcy Partii Demokratycznej w New Hampshire, którzy wzięli udział w sondażu z "przymrużeniem oka" dla University of Massachusetts Lowell.

Sondaż: Dla Demokratów Trump gorszy od uderzenia meteorytu / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

Pytania w sondażu były dość zaskakujące. Zapytano Demokratów, deklarujących udział w prawyborach w New Hampshire, co wolą 3 listopada: reelekcję Trumpa czy "uderzenie w Ziemię wielkiego meteorytu, zabijającego wszystkich ludzi". Większość pytanych - 64 proc. - wskazała drugą odpowiedź.



Meteoryt - jak wynika z danych uniwersytetu - wybrało 68 proc. ankietowanych kobiet. Odrobinę łaskawsi dla prezydenta okazali się mężczyźni (53 proc. za meteorytem) oraz osoby poniżej 45 roku życia (54 proc.).



New Hampshire znajduje się w centrum uwagi obserwatorów amerykańskiego życia politycznego z uwagi na wtorkowe prawybory prezydenckie w tym stanie.



W opublikowanym w piątek sondażu dla stacji NBC News u pretendentów do nominacji prezydenckiej Demokratów prowadzi w New Hampshire senator Bernie Sanders z wynikiem 25 proc. Drugie miejsce zajmuje Pete Buttigieg z 21 proc.



Za nimi plasuje się senator Elizabeth Warren z poparciem na poziomie 14 proc. oraz były wiceprezydent Joe Biden z 13 proc.



Sondaż przeprowadzono po poniedziałkowych prawyborach w Iowa. Zgodnie z ogłoszonymi wynikami z prawyborów z tego stanu największą liczbę partyjnych delegatów uzyskał Buttigieg, ale w głosowaniu powszechnym zwyciężył Sanders. Trzecie miejsce zajęła senator Elizabeth Warren, a dopiero czwarte lider ogólnokrajowych sondaży Joe Biden.



Partia Demokratyczna ostatecznie ma wskazać kandydata na prezydenta w lipcu. Wybory, w których o reelekcję będzie ubiegał się prezydent Donald Trump, zaplanowano na 3 listopada.