W kolonii karnej w Mohylewie na Białorusi zmarł 3 września Rosjanin Andriej Podniebiennyj. Odsiadywał łączny wyrok 16 lat i ośmiu miesięcy więzienia o zaostrzonym rygorze – poinformowała w poniedziałek stacja Biełsat.

Od 2021 r. w białoruskich zakładach karnych zmarło dziewięć osób (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Informację o śmierci 36-letniego Andrieja Podniebiennego przekazała wcześniej w mediach społecznościowych jego matka. Zmarły miał obywatelstwo rosyjskie, jednak od sześciu lat mieszkał na Białorusi.

Do zatrzymania mężczyzny doszło 5 listopada 2021 r. Podniebiennyj został skazany za podpalenie samochodu kierownika wydziału w Departamencie Wykonywania Kar Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Białorusi oraz za zniszczenie mienia (przebijanie kół trolejbusów). Uznano go także za winnego utworzenia formacji ekstremistycznej - Rosjanin założył i prowadził kanał na portalu Telegram. 23 maja 2022 r. białoruskie KGB wpisało go na listę osób związanych z działalnością terrorystyczną.



Przyczyna śmierci Podniebiennego nie jest znana.



Od 2021 r. w białoruskich zakładach karnych zmarło dziewięć osób, w tym dwóch obywateli Rosji - poinformował Biełsat.