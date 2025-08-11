W jednej chwili spokojny dzień na Krecie zamienił się w koszmar. W Hersonissos doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 50-letni turysta z Polski.

Śmierć Polaka na Krecie. Przerażające szczegóły wypadku (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do tragedii doszło w sobotnie popołudnie w miejscowości Hersonissos na Krecie. W wypadku zginął 50-letni turysta z Polski.

Jak informują greckie media, ciężarówka jadąca z Malii do Hersonissos próbowała ominąć dwóch pieszych przechodzących przez jezdnię. W pewnym momencie kierowca zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z motocyklem, którym podróżowały dwie osoby.

Uderzenie było tak silne, że ciężarówka przewróciła się i zahaczyła o 50-letniego turystę z Polski.

Na miejsce natychmiast wezwano służby. Niestety życia Polaka nie udało się uratować.

Dwie osoby, które podróżowały motocyklem - ojciec i syn - zostały przewiezione do szpitala.

"Ogłuszający hałas"

Portal neakriti.gr cytuje świadków zdarzenia. Nagle rozległ się ogłuszający hałas. Zamarłam - powiedziała jedna z kobiet.

Jak dodała, po całym zdarzeniu kierowca ciężarówki siedział na chodniku i płakał.



