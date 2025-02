77-letni niemiecki turysta zginął po ataku słonia w pobliżu Rezerwatu Tygrysów Anamalai w Indiach. Mężczyzna jechał motocyklem ulicą, gdy nagle stanął oko w oko ze zwierzęciem. Mimo ostrzeżeń, 77-latek próbował przejechać obok niego.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Niemiecki turysta jechał motocyklem drogą w kierunku Valparai, gdy nagle ruch zatrzymał się, a na ulicy pojawił się słoń. Kilka pojazdów stanęło i czekało aż zwierzę spokojnie przejdzie na drugą stronę.

77-latek, zamiast czekać, postanowił przejechać obok zwierzęcia. Gdy się zbliżył, słoń zaatakował go i zepchnął kłami z motocykla. Po chwili mężczyzna wstał i znowu zbliżył się do słonia, który ponownie powalił go na ziemię.

Świadkowie głośno trąbili, próbując odstraszyć słonia, ale atak spowodował poważne obrażenia - jeden z kłów przebił plecy turysty.