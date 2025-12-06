Elon Musk chciałby likwidacji Unii Europejskiej. Radosław Sikorski stanowczo odpowiada. "Leć na Marsa. Tam nie ma cenzury nazistowskich salutów" - stwierdził szef MSZ. Nawiązał w ten sposób do kontrowersyjnego gestu, który Musk wykonał podczas inauguracji prezydentury Donalda Trumpa.

Radosław Sikorski / Wojciech Olkuśnik / East News

Komisja Europejska nałożyła na platformę X Elona Muska karę 120 mln euro za naruszenie przepisów Aktu o usługach cyfrowych (DSA).

Elon Musk skrytykował Unię Europejską w serii wpisów na platformie X, sugerując m.in., że UE powinna przestać istnieć.

Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski odpowiedział Muskowi: "Leć na Marsa. Tam nie ma cenzury nazistowskich salutów", nawiązując do kontrowersyjnego gestu Muska podczas wydarzenia w Waszyngtonie.

Komisja Europejska nałożyła na należącą do Elona Muska platformę X karę w wysokości 120 mln euro (około 140 mln dolarów) za nieprzestrzeganie Aktu o usługach cyfrowych (DSA) w zakresie przejrzystości. Jest to pierwsza kara nałożona przez KE na cyfrowego giganta od wejścia DSA w życie.

Musk opublikował na swoim profilu na platformie X serię wpisów krytycznych pod adresem Unii Europejskiej. "Ile czasu minie zanim UE przestanie istnieć?" - zapytał w jednym z nich.

Sikorski odpowiada Muskowi

Do tych słów odniósł się wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Leć na Marsa. Tam nie ma cenzury nazistowskich salutów" - odpowiedział Muskowi. Nawiązał w ten sposób do gestu przypominającego rzymski salut, który miliarder wykonał dwukrotnie w Capital One Arena w Waszyngtonie podczas wydarzenia towarzyszącego inauguracji prezydentury Donalda Trumpa.