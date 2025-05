Słoweńska policja wszczęła poszukiwania pomnika Melanii Trump. Jak poinformowano, monument przedstawiający pierwszą damę USA został odcięty na wysokości kostek i skradziony.

Skradziony pomnik Melanii Trump / JURE MAKOVEC/AFP / DREW ANGERER/AFP / East News

Pierwszy pomnik Melanii Trump w pobliżu słoweńskiej miejscowości Sevnica został zniszczony przez pożar. W 2020 w jego miejsce został postawiony naturalnej wielkości posąg z brązu. On także przedstawia pierwszą damę USA. Niestety, w ostatnich dniach został on skradziony.

Kradzież zgłoszono 13 maja, a policjanci natychmiast udali się na miejsce zbrodni i wszczęli dochodzenie - powiedziała rzeczniczka policji Alenka Drenik Rangus, cytowana przez "The Guardian".

Jak poinformowano, posąg został odcięty na wysokości kostek i usunięty. Brad Downey, amerykański artysta oraz twórca pomnika, dowiedział się o kradzieży, gdy przygotowywał nowy projekt w Niemczech. Jak dodał, jest "trochę smutny" z tego powodu.

Moim zdaniem ma to coś wspólnego z nowym wyborem [Donalda Trumpa], ale kto wie? - cytuje go AFP.

"Antypomnik"

Dodał, że gdy podpalono oryginalną statuę, "nie wydawało się to w porządku", dlatego postanowił zastąpić ją kopią z brązu, którą określił jako "antypomnik" i "antypropaganda".

Oryginalną rzeźbę przedstawiającą pierwszą damę USA w niebieskiej sukience i na obcasach - jak informuje "The Guardian" - wyrzeźbił w drzewie lokalny artysta Aleš Župevc przy użyciu piły łańcuchowej.

Oryginalna rzeźba przedstawiająca pierwszą damę USA, którą wyrzeźbił Aleš Župevc / Jure Makovec/AFP / East News

Brązowy posąg umieszczono na prywatnym polu - zabezpieczonym betonowymi i metalowymi prętami - w pobliżu Sevnicy.

Przybycie Melanii Trump do Białego Domu po objęciu przez jej męża urzędu prezydenta USA wzbudziło w kraju nadzieje, że pewnego dnia odwiedzi on jej ojczyznę, do czego jednak dotychczas nie doszło.