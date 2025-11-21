Komisja Europejska skierowała skargę na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z przekroczeniem dopuszczalnych poziomów dwutlenku azotu (NO₂). Nowa dyrektywa unijna zaostrza normy jakości powietrza i nakłada dodatkowe obowiązki na państwa członkowskie.

Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu skargi na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Powodem jest przekroczenie przez Polskę dopuszczalnych poziomów dwutlenku azotu (NO₂) określonych w unijnej dyrektywie o jakości powietrza.

Nowa dyrektywa AAQD

W październiku 2024 roku Unia Europejska przyjęła zaktualizowaną dyrektywę w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy (z j. ang. Ambient Air Quality Directive, AAQD). Nowe przepisy dostosowują unijne normy do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Najważniejsze zmiany to:

Obniżenie rocznego dopuszczalnego poziomu pyłu PM2,5 z 20 do 10 μg/m³.

Obniżenie rocznego dopuszczalnego poziomu NO₂ z 40 do 20 μg/m³.

Wprowadzenie dobowego limitu dla PM2,5 na poziomie 25 μg/m³.

Obowiązek utworzenia superstacji monitorujących zanieczyszczenia, takie jak cząsteczki ultradrobne, sadza czy amoniak, zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich.

Nowa dyrektywa zastąpiła dotychczasowe akty prawne dotyczące jakości powietrza, scalając wcześniejsze regulacje w jeden dokument.



Kraków i Śląsk

Komisja Europejska wskazała, że w aglomeracji krakowskiej i górnośląskiej poziomy NO2 są za wysokie od, odpowiednio, 15 i 14 lat. "Pomimo tego uporczywego i systematycznego naruszania norm Polska nie podjęła odpowiednich działań" - podkreśliła KE.

Jak podkreśliła KE w komunikacie, w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych państwa członkowskie muszą przyjąć i wdrożyć środki mające na celu skrócenie okresu przekroczenia.