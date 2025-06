Podczas minionego weekendu, który we Francji obfitował w koncerty i festiwale plenerowe z okazji Święta Muzyki, doszło do serii niepokojących incydentów. Jak podaje "Le Parisien", czternastu mężczyzn zostało zatrzymanych w związku z atakami na kobiety, które zostały ukłute strzykawkami i igłami. Zatrzymani to osoby w wieku od 19 do 44 lat.

Ataki z użyciem strzykawek we Francji (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock W całej Francji, według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 145 osób zgłosiło, że padło ofiarą tego rodzaju ataków. Natomiast liczby podane przez "Le Parisien", oparte na informacjach z policji, mówią o 131 zaatakowanych osobach. W regionie Ile-de-France, obejmującym stolicę kraju, około 20 osób zgłosiło się z ukłuciami, podobnie jak kolejne 15 osób w mieście Metz, na północnym wschodzie Francji. Wszystkie ofiary zostały przewiezione do szpitala na badania toksykologiczne, jednak w żadnym z tych przypadków nie stwierdzono zagrożenia życia. Tegoroczna edycja Święta Muzyki przyciągnęła miliony uczestników, z rekordową frekwencją w Paryżu. Jeszcze przed rozpoczęciem imprez, na portalach społecznościowych pojawiły się niepokojące wezwania do ataków na kobiety przy użyciu strzykawek. To nie pierwszy raz, kiedy dochodzi do podobnych incydentów - w 2022 roku odnotowano je nie tylko we Francji, ale również w Hiszpanii, Belgii i Wielkiej Brytanii. Oprócz ataków strzykawkami, podczas weekendowych festiwali we Francji doszło do licznych zatrzymań z różnych przyczyn. Ogółem aresztowano ponad 370 osób, w tym 90 w samym Paryżu. Powodem zatrzymań były kradzieże, napaści seksualne, a także akty przemocy, głównie przeciwko policjantom pilnującym bezpieczeństwa.