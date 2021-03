Książę Harry i Meghan Markle mieli tylko jeden ślub – zapewnia arcybiskup Canterbury. Podczas wywiadu dla Oprah Winfrey Meghan powiedziała, że wymienili z Harrym słowa przysięgi trzy dni przed oficjalnym ślubem w maju 2018 roku. „Byłoby to poważne przestępstwo” – mówi Justin Welby.

Książę Harry i Meghan Markle w dniu swojego ślubu 19 maja 2018 roku / Photoshot / PAP/EPA

7 marca telewizja CBS wyemitowała wywiad, którego mieszkający obecnie w Kalifornii książę Harry i jego żona Meghan udzielili Oprah Winfrey.

Opowiedzieli o brytyjskiej rodzinie królewskiej i relacjach tam panujących. Żona księcia przyznała, że przez rodzinę królewską miała myśli samobójcze, wskazała też, że księżna Kate doprowadziła ją do płaczu kilka dni przed ślubem.

Wtedy też padły te słowa: Trzy dni przed naszym oficjalnym ślubem pobraliśmy się. Nikt tego nie wie, ale zadzwoniliśmy do arcybiskupa Canterbury i powiedzieliśmy, że oficjalny ślub to spektakl dla świata, a my chcemy, by nasz sakrament został zawarty tylko między nami.

Arcybiskup Canterbury Justin Welby w wywiadzie dla włoskiej gazety "La Repubblica" potwierdził, że spotkał się z księciem Harry’m i księżną Sussex kilka razy prywatnie oraz jako duchowny przed oficjalną ceremonią ślubną, która miała miejsce w niedzielę 19 maja 2018 roku. To w tym dniu para zawarła ślub.

"Gdybym podpisał certyfikat z inną datą, popełniłbym poważne przestępstwo. Ślub odbył się 19 maja. Ale nie powiem, co działo się podczas naszych innych spotkań" - powiedział. Tłumaczył, że "jeśli rozmawiasz z księdzem, to oczekujesz, że rozmowa pozostanie prywatna".

Brytyjska gazeta "The Sun" opublikowała nawet kopię certyfikatu ślubnego księcia Harry’ego i Meghan. Dokument ma datę 19 maja 2018 roku i są na nim podpisy świadków: księcia Karola i matki Meghan Dorii Ragland.

Niektóre brytyjskie media bronią Harry’ego i Meghan, tłumacząc, że być może wymienili kilka prostych słów przysięgi małżeńskiej w obecności arcybiskupa.

Życia poza rodziną królewską

Na początku 2020 roku Harry, młodszy syn następcy tronu księcia Karola i Diany, oraz jego amerykańska żona niespodziewanie ogłosili, że zamierzają wycofać się z pełnienia obowiązków i zacząć prowadzić bardziej prywatne życie, nie będąc pod nieustanną obserwacją mediów.

Zgodnie z ustaleniami z resztą rodziny królewskiej, w ciągu 12 miesięcy od wycofania się, miał zostać dokonany przegląd ich dalszej roli. Kilka tygodni temu poinformowano, że Harry i Meghan nie wrócą do pełnienia obowiązków.

Para mieszka wraz z synem Archiem w Kalifornii. Spodziewają się narodzin drugiego dziecka. W wywiadzie dla Oprah Winfrey zdradzili, że będzie to dziewczynka.

