Sensacyjny wywiad Meghan Markle i księcia Harry’ego. U Oprah Winfrey opowiedzieli o brytyjskiej rodzinie królewskiej i relacjach tam panujących. Żona księcia przyznała, że przez rodzinę królewską miała myśli samobójcze, wskazała też, że księżna Kate doprowadziła ją do płaczu kilka dni przed ślubem. Oboje zarzucili rodzinie królewskiej rasizm i rozpowiadanie kłamstw. Zdradzili też płeć swojego drugiego dziecka.

Meghan Markle i książę Harry / FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP/EPA

W Stanach Zjednoczonych wyemitowano pierwszy wspólny wywiad z Meghan oraz jej małżonkiem księciem Harrym po wycofaniu się pary z pełnienia obowiązków w ramach brytyjskiej rodziny królewskiej i przeprowadzce do USA. W rozmowie przeprowadzonej przez gwiazdę talk show Oprah Winfrey "eksroyalsi" przedstawili powody decyzji i swoją wersję wydarzeń życia na królewskim dworze, zarzucając Pałacowi Buckingham obojętność, rasizm i utrwalanie kłamstw.

W wywiadzie nagranym w Kalifornii księżna powiedziała, że przed przyjściem na świat Archiego - urodzonego w maju 2019 roku jej syna - w rodzinie królewskiej były rozmowy na temat tego "jak ciemna może być jego skóra". Przekazano jej również, że nie otrzyma on tytułu królewskiego oraz specjalnej ochrony przysługującej członkom monarchii.

Pytany przez Winfrey o dyskusje dotyczące koloru skóry jego syna książę Harry stwierdził: Nigdy nie podam szczegółów o tej rozmowie.

Zdaniem syna księżnej Diany w artykułach brytyjskich tabloidów na temat jego małżonki "pobrzmiewały kolonialne tony". Mimo tego nikt z mojej rodziny nic nie powiedział. To boli - stwierdził.

Meghan komplementowała królową Elżbietę II. Z jej relacji wynika, że monarchini była dla niej serdeczna i pomocna. Jednocześnie amerykańska aktorka przyznała, że na królewskim dworze czuła się "uciszana".

Zdaniem księcia Harry’ego punktem zwrotnym w relacjach z rodziną królewską była wspólna podróż jego i Meghan do Australii. Wtedy pierwszy raz zobaczyli jak Meghan jest niesamowita w tej pracy. I to przywołało wspomnienia - mówi Harry, odnosząc się do sukcesu jaki odniosła księżna Diana podczas podróży z księciem Karolem do Australii w 1983 roku.

"Eksroyalsi" byli też pytani o to, czy oglądają serial "The Crown" opowiadający o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Harry i Meghan przyznali, że obejrzeli niektóre odcinki. Chciałbym tylko, żebyśmy wszyscy wyciągnęli wnioski z przeszłości - mówił Harry.

Meghan o księżnej Kate: Wybaczyłam jej

Meghan odniosła się również do doniesień prasowych na temat tego, iż doprowadziła księżną Kate do płaczu na kilka dni przed ślubem, podczas przygotowań. Było odwrotnie - rzekła Meghan, dodając, iż nie chce mówić o szczegółach, gdyż Kate ją przeprosiła i przysłała kwiaty. Wybaczyłam jej - dodała.

Żona księcia Harry'ego - która w trakcie rozmowy miała na sobie bransoletkę księżnej Diany - ujawniła także, że pełniąc obowiązki członka rodziny królewskiej miała myśli samobójcze. Czuła się osamotniona, gdy znacznie ograniczono jej wolność wskazując co może, a czego nie może robić. Przyznała, że przez tygodnie nie wychodziła na zewnątrz. Gdy jednak poprosiła o pomoc, ta została jej odmówiona. Argumentowano, że mogłoby to się źle odbić na wizerunku pałacu.

Harry podkreślił, że widząc pogarszający się stan jego żony czuł się, jakby historia jego matki rozgrywała się na nowo. Bał się, że w przypadku Meghan również zakończy się tragicznie.

Książę Harry: Rodzinna odcięła mnie finansowo

W rozmowie książę Harry przyznał, że razem z Meghan nie planowali współpracować z firmami takimi jak Netflix czy Spotify. Umowy zostały jednak podpisane ze względu na decyzje brytyjskiej rodziny królewskiej.

Dosłownie odcięli mnie od pieniędzy - zdradził Harry. Dodał, że wciąż ma pieniądze, które w spadku pozostawiła mu księżna Diana. Czuję ulgę, że mogę tu siedzieć i rozmawiać z Tobą z moją żoną u boku. Nie mogę sobie wyobrazić jak to było, gdy ona (Diana - przyp. RMF FM) przechodziła przez ten sam proces samotnie, lata temu. To było niewiarygodne trudne dla nas dwojga, ale my przynajmniej mieliśmy siebie - dodał.

Książę Harry o relacji z księciem Karolem: Czuję, że go zawiodłem

Książe Harry opowiadając o tym, jak teraz wyglądają jego relacje z rodziną przyznał, że w ciągu ostatniego roku rozmawiał ze swoją babcią królową Elżbietą II znacznie częściej niż przez lata spędzone w Anglii.

Wskazał, że w jego relacji z ojcem jest jeszcze wiele do przepracowania. Czuję się naprawdę zawiedziony, ponieważ przeszedł przez coś podobnego, wie, jaki to ból... a Archie jest jego wnukiem. Jednocześnie, oczywiście, zawsze będę go kochać. Zdarzyło się jednak wiele złego. Uzdrowienie tej relacji będzie dla mnie nadal jednym z priorytetów - mówił Harry.

Pytany o swojego brata księcia Williama Harry powiedział, że go kocha i że razem przeszli piekło. Ale chodziliśmy innymi ścieżkami - dodał.

Harry i Meghan zdradzili płeć drugiego dziecka

Wywiad cieszył się dużym zainteresowaniem mediów / EPA/STR / PAP/EPA

Na początku 2020 roku Harry, młodszy syn następcy tronu księcia Karola i Diany, oraz jego amerykańska żona niespodziewanie ogłosili, że zamierzają wycofać się z pełnienia obowiązków i zacząć prowadzić bardziej prywatne życie, nie będąc pod nieustanną obserwacją mediów. To przesadna ingerencja tabloidów była - jak - sugerowali - jedną z głównych przyczyn tej decyzji.

Zgodnie z ustaleniami z resztą rodziny królewskiej, w ciągu 12 miesięcy od wycofania się miał zostać dokonany przegląd ich dalszej roli, ale niedawno poinformowano, że Harry i Meghan nie wrócą do pełnienia obowiązków. Para, która pobrała się w 2018 roku, mieszka wraz z synem Archiem w Kalifornii i spodziewa się drugiego dziecka. Tym razem będzie to - jak ujawniono w wyemitowanej w niedzielę rozmowie - dziewczynka.

Wyczekiwana po dwóch stronach Atlantyku rozmowa wywołała natychmiast gorące dyskusje w mediach społecznościowych. Walcząca z brytyjskimi tabloidami para wzbudza nieprzerwane zainteresowanie mediów żądnych informacji dotyczących kulisów funkcjonowania dworu. Rywalizację stacji telewizyjnych o wywiad z Meghan i Harrym wygrała amerykańska CBS, przeprowadziła ją Winfrey, która prywatnie jest przyjaciółką księżnej Sussex.

W pierwszych komentarzach w USA pojawiają się opinie, że wywiad jest druzgocący dla brytyjskiej rodziny królewskiej.