Ukraina oficjalnie zaprezentowała swój najnowszy morski dron bojowy – Toloka 1000. Po miesiącach spekulacji i nieoficjalnych doniesień, potężny bezzałogowiec został pokazany podczas wystawy Brave1 Defense Tech Valley 2025 we Lwowie. Toloka 1000 to najnowszy i największy przedstawiciel rodziny ukraińskich dronów morskich, który już teraz określany jest mianem przełomowego narzędzia w prowadzeniu działań wojennych na Morzu Czarnym.

Dron morski Toloka 1000 / Siły Zbrojne Ukrainy / Materiały prasowe

Rodzina Toloka to efekt pracy ukraińskich inżynierów, którzy od 2022 roku intensywnie rozwijają technologie bezzałogowych jednostek morskich. Projekt obejmuje trzy warianty: TLK-150, TLK-400 oraz flagowy TLK-1000. Każdy z nich został zaprojektowany z myślą o innych zadaniach i warunkach operacyjnych.

Najmniejszy TLK-150 przeznaczony jest do działań tuż pod powierzchnią wody. Dzięki napędowi elektrycznemu jest niemal bezszelestny i trudny do wykrycia przez rosyjskie systemy obrony. TLK-400, o długości 4-6 metrów, może przenosić ładunek o masie do 500 kilogramów i pokonywać dystans nawet 1200 kilometrów. Jednak to Toloka 1000, mierzący aż 12 metrów długości i zdolny do transportu 5 ton ładunku na odległość 2000 kilometrów, budzi największe emocje.