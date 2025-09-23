Ukraina oficjalnie zaprezentowała swój najnowszy morski dron bojowy – Toloka 1000. Po miesiącach spekulacji i nieoficjalnych doniesień, potężny bezzałogowiec został pokazany podczas wystawy Brave1 Defense Tech Valley 2025 we Lwowie. Toloka 1000 to najnowszy i największy przedstawiciel rodziny ukraińskich dronów morskich, który już teraz określany jest mianem przełomowego narzędzia w prowadzeniu działań wojennych na Morzu Czarnym.

Zobacz również:

Rodzina Toloka to efekt pracy ukraińskich inżynierów, którzy od 2022 roku intensywnie rozwijają technologie bezzałogowych jednostek morskich. Projekt obejmuje trzy warianty: TLK-150, TLK-400 oraz flagowy TLK-1000. Każdy z nich został zaprojektowany z myślą o innych zadaniach i warunkach operacyjnych.

Najmniejszy TLK-150 przeznaczony jest do działań tuż pod powierzchnią wody. Dzięki napędowi elektrycznemu jest niemal bezszelestny i trudny do wykrycia przez rosyjskie systemy obrony. TLK-400, o długości 4-6 metrów, może przenosić ładunek o masie do 500 kilogramów i pokonywać dystans nawet 1200 kilometrów. Jednak to Toloka 1000, mierzący aż 12 metrów długości i zdolny do transportu 5 ton ładunku na odległość 2000 kilometrów, budzi największe emocje.

Toloka 1000 - potęga pod wodą

Największy z rodziny Toloka został stworzony z myślą o realizacji najbardziej wymagających zadań. Jego imponujące rozmiary - 12 metrów długości i 1,5 metra średnicy - pozwalają na przewóz ciężkiego ładunku, w tym materiałów wybuchowych, sprzętu specjalistycznego czy zaopatrzenia. Dron napędzany jest czterema silnikami elektrycznymi wspieranymi przez silnik spalinowy, co zapewnia mu zasięg do 2000 kilometrów i prędkość do 20 węzłów. Może operować na głębokości od 30 do 300 metrów, w zależności od wybranego wariantu kadłuba - metalowego lub kompozytowego.

Na pokładzie Toloki 1000 znajduje się zaawansowane wyposażenie: sonar 3D, hydrofony, kamery termowizyjne oraz dwuzakresowa głowica samonaprowadzająca. Dzięki temu dron jest w stanie samodzielnie wykrywać, klasyfikować i neutralizować miny, a także skutecznie prowadzić działania rozpoznawcze i bojowe. Co więcej, Toloka 1000 może pracować autonomicznie przez 60 dni, a w trybie czuwania pozostawać gotowy do działania nawet przez 3 miesiące.

Most Krymski w zasięgu ukraińskiej broni

Zasięg Toloki 1000 sprawia, że w jej zasięgu operacyjnym znajduje się wiele kluczowych rosyjskich instalacji, w tym strategiczny Most Krymski. Przeprawa od początku wojny stanowi kluczową trasę zaopatrzenia dla rosyjskich wojsk okupujących południową Ukrainę. W ostatnich miesiącach był już kilkukrotnie celem ukraińskich ataków, a eksperci nie wykluczają, że do niektórych z nich mogły zostać użyte właśnie drony z rodziny Toloka.

Możliwość przewozu 5 ton ładunku sprawia, że Toloka 1000 może być wykorzystana jako zdalnie sterowana bomba, zdolna do zadania poważnych uszkodzeń nawet dużym, dobrze chronionym obiektom. Szacunkowy koszt produkcji jednego egzemplarza to około 250 tysięcy dolarów, co czyni go stosunkowo tanim narzędziem w porównaniu do potencjalnych strat, jakie może wyrządzić przeciwnikowi.

Od początku rosyjskiej inwazji Ukraina intensywnie rozwija i wykorzystuje flotę morskich dronów, które stały się jednym z kluczowych elementów działań bojowych na Morzu Czarnym. Ataki na rosyjskie okręty, porty i infrastrukturę wojskową coraz częściej realizowane są właśnie przy użyciu bezzałogowych jednostek, które mogą operować głęboko za linią frontu, z dala od bezpośredniego zagrożenia dla ukraińskich żołnierzy.