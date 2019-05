To niełatwy czas w rodzinie Ikera Casillasa. Wkrótce po tym, jak legendarny golkiper przeszedł atak serca, jego żona Sara Carbonero przekazała w poruszającym wpisie na Instagramie wiadomość o swojej groźnej chorobie. "Lekarze wykryli u mnie złośliwego guza jajnika i miałam operację" - napisała dziennikarka.

Iker Casillas i Sara Carbonero / JUAN CARLOS HIDALGO / PAP/EPA

38-letni Casillas trafił na czołówki serwisów informacyjnych 1 maja: podczas treningu miał atak serca. W szpitalu szybko opanowano sytuację, ale zawodnika zatrzymano w placówce na kilka dni. Kiedy opuszczał ją 6 maja, mówił, że nie podjął jeszcze decyzji co do swojej piłkarskiej przyszłości, ale z pewnością czeka go "kilkutygodniowa`, może kilkumiesięczna, przerwa".

Teraz natomiast na poruszające wyznanie zdobyła się żona Casillasa, Sara Carbonero.

Nie otrząsnęliśmy się jeszcze po tym, co ostatnio nas spotkało, a życie znów nas zaskoczyło. Tym razem dotknęło mnie to słowo na sześć liter, którego wciąż nie potrafię napisać (najpewniej chodzi o "cáncer", czyli - po hiszpańsku - "rak" - przyp. RMF). Lekarze wykryli u mnie złośliwego guza jajnika i miałam operację - przekazała dziennikarka w cytowanym przez Onet wpisie na Instagramie.

Jak zaznaczyła: Wszystko poszło bardzo dobrze, na szczęście guz został wykryty we wczesnym stadium, ale wciąż czeka mnie kilka miesięcy walki i kontynuacja leczenia.

Jestem spokojna i przekonana, że wszystko się ułoży. Wiem, że droga będzie trudna, ale także, że będzie miała szczęśliwe zakończenie. Mam wsparcie rodziny, przyjaciół oraz świetnego zespołu medycznego - podkreśliła Carbonero, prosząc równocześnie swych kolegów po fachu o szacunek i zrozumienie.

Pod postem - jak zauważa Onet - pojawił się krótki wpis Casillasa.

Spokojne morze nie zrobi z ciebie dobrego żeglarza - napisał piłkarz.

Pocałunek mistrza na oczach milionów

Carbonero, dziennikarka sportowa, i Casillas poznali się w 2009 roku podczas Pucharu Konfederacji w RPA i wkrótce potem zostali parą.

W styczniu 2014 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn Martin, który w czerwcu 2016 doczekał się braciszka - Lucasa.

Niedługo przed narodzinami drugiego dziecka - w marcu 2016 roku - Carbonero i Casillas wzięli ślub.

Świat usłyszał o ich związku kilka lat wcześniej: w 2010 roku, po finale mundialu rozgrywanego w RPA. Hiszpanie sięgnęli wówczas po Puchar Świata, a tuż po ich finałowym pojedynku z Holendrami Carbonero przeprowadzała z Casillasem wywiad. Świeżo upieczony mistrz globu nie zdołał opanować radości - i w trakcie rozmowy pocałował ukochaną!

