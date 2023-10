17:00

Doniesienia o strzelaninie w kibucu Karmia w pobliżu granicy z Gazą.

16:53

Zakładnicy Hamasu najpewniej są przetrzymywani pod ziemią - uważa Gerszon Baskin, który w 2011 roku negocjował uwolnienie Gilada Szalita, izraelskiego żołnierza więzionego przez hamasowców przez ponad pięć lat. Jego wypowiedź cytuje BBC. Rząd izraelski szacuje, że Hamas wziął w charakterze zakładników ok. 100 osób.

Według Baskina, Hamas trzyma zakładników pod ziemią, by znacząco utrudnić izraelskiemu wojsku ich zlokalizowanie. Nie mam wątpliwości, że głównym celem Izraela będzie znalezienie ich poprzez operacje militarne, a nie poprzez negocjacje - ocenił.

Według niego, po nalotach Izrael wyśle piechotę do Gazy w ramach "ogromnej operacji wojskowej". Jej celem - zdaniem Baskina - będzie zabicie liderów Hamasu i uwolnienie zakładników.

16:36

Wśród ponad 600 Izraelczyków zabitych przez terrorystów z Hamasów jest co najmniej 44 żołnierzy, 34 policjantów, pięciu agentów wywiadów, trzech strażaków i jeden ratownik medyczny.

16:31

Dziesiątki izraelskich myśliwców atakują cele w mieście Bajt Hanun i okolicach - poinformował serwis internetowy izraelskiego dziennika "Haarec" w oparciu o wiadomości uzyskane od wojska.

"Izraelskie wojsko atakuje cele na obszarach w okolicach bariery (oddzielającej Strefę Gazy od terytorium Izraela - przyp. red.) w pobliżu Bajt Hanun, które są wykorzystywane przez Hamas do przeprowadzania ataków na państwo Izrael" - pisze "Haarec".

"Siły Obronne Izraela będą kontynuować działania przeciwko organizacji terrorystycznej Hamas" - przekazała w oświadczneiu izraelska armia w oświadczeniu.

16:27

Podczas specjalnego wystąpienia kanclerz Olaf Scholz zadeklarował swoje wsparcie dla Izraela, potępiając przypadki demonstrowania poparcia dla terroru Hamasu na terenie Niemiec. Świętowanie na naszych ulicach tych okropnych czynów jest nie do zaakceptowania - stwierdził Scholz, deklarując solidarność Niemiec z Izraelem.

16:22

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że atak na Izrael jest "atakiem terrorystycznym dokonanym przez terrorystyczną organizację", oraz że USA nie mają dowodów na to, że za atakiem stoi Iran, "chociaż wiadomo o trwałych powiązaniach pomiędzy Hamasem a Iranem".

16:17

Przez około pół godziny izraelska policja ścigała samochód, który - jak podejrzewano - został porwany przez terrorystów z Hamasu. Po zatrzymaniu pojazdu i zastrzeleniu uciekającego kierowcy okazało się, że był to obywatel Izraela - informuje portal Ynet.

Nie wiemy, dlaczego on jechał tak szybko i czemu nie reagował na wezwania policjantów - powiedział funkcjonariusz policji, cytowany przez Ynet.

Około godziny 12:00 czasu lokalnego policja zatrzymała pojazd; kierowca wysiadł z niego i pobiegł w stronę pobliskiego pola. Obecni na miejscu policjanci ruszyli w pościg za uciekającym mężczyzną, po czym zabili go.

W prowadzonym później wstępnym dochodzeniu odkryto, że samochód nie został porwany przez palestyńskich bojowników, a kierujący nim obywatel Izraela najwyraźniej próbował uciec z terenów otaczających Strefę Gazy.

16:11

Premier Izraela Benjamin Netanjahu przeprowadził rozmowy z przywódcami Niemiec, Ukrainy, Włoch i Wielkiej Brytanii; wszyscy wyrazili poparcie dla prawa Izraela do obrony "w takim stopniu, jak będzie potrzeba" - przekazało biuro prasowe izraelskiego szefa rządu.

16:05

Iran wspiera uzasadnioną obronę narodu palestyńskiego - stwierdził oświadczeniu prezydent Iranu Ebrahim Raisi. Dodał, że "reżim syjonistyczny i jego zwolennicy są odpowiedzialni za niestabilność w regionie".

16:00

Stany Zjednoczone wkrótce ogłoszą nową pomoc dla Izraela - poinformował sekretarz stanu USA Antony Blinken, dodając, że motywacją ataku Hamasu mogło być zakłócenie potencjalnej normalizacji stosunków na linii Izrael - Arabia Saudyjska.

15:56

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział - cytowany przez agencję Reutera - że Niemcy zwiększyły ochronę instytucji izraelskich i żydowskich w Niemczech.

15:52

Godzinami ukrywaliśmy się w lesie, to był dramat - mówi para Izraelczyków rannych w ataku Hamasu na ich kraj. Para została ostrzelana przez bojowników znajdujących się w pikapach.

Izraelczycy, których cytuje Times of Israel, opowiadają, że jadąc w odwiedziny do bliskich w jednej z miejscowości w pobliżu Strefy Gazy, zobaczyli samochód pełen uzbrojonych terrorystów.

Odjechaliśmy dalej, później widzieliśmy zatrzymane na drodze samochody i rannych ludzi. Widzieliśmy dwa kolejne pikapy, z których do nas strzelano - relacjonują.

Para została ranna, ale była w stanie odjechać. Izraelczycy ukryli się w lesie, gdzie spędzili kilka godzin. Pomogli im żołnierze.



15:48

Co najmniej 370 Palestyńczyków zginęło, a 2200 zostało rannych w wyniku izraelskich nalotów na Strefę Gazy - przekazał tamtejszy resort zdrowia.

15:43

Stany Zjednoczone mają informacje o kilku zabitych przez Hamas Amerykanów w Izraelu - poinformował w wywiadzie dla CNN sekretarz stanu USA Antony Blinken.

15:38

Turecki minister spraw zagranicznych Hakan Fidan odbył rozmowy telefoniczne ze swoimi odpowiednikami z Hiszpanii i Jordanii, podczas których omówił konflikt między Izraelem a Hamasem - podało tureckie MSZ, cytowane przez agencję Reutera.

15:33

Waszyngton nie jest w stanie potwierdzić na tym etapie, by Iran był bezpośrednio zaangażowany w atak Hamasu na Izrael. Amerykanie pozostają w bliskim kontakcie z Izraelczykami.

15:27

W Miami, Los Angeles i Nowym Jorku, gdzie znajduje się największa żydowska społeczność poza Izraelem, wzmocniono środki ostrożności w dzielnicach żydowskich i przy synagogach. Szczególne środki ostrożności podjęto w Nowym Jorku.

15:22

Dziś po południu wyrusza z Polski samolot, który ewakuuje grupę naszych rodaków z Izraela - poinformował w rozmowie z RMF FM wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Szef MON Mariusz Błaszczak doprecyzował, że "przygotowania są bardzo zaawansowane - są odpowiednie zgody i możemy się spodziewać, że lada chwila dwa samoloty C-1300 Hercules wystartują po naszych obywateli do Izraela".

15:16

"Rozmawiałem z izraelskim odpowiednikiem (szef MSZ Eli Cohen - przyp. red.), aby wyrazić wyrazy współczucia w obliczu brutalnych ataków na Izrael. Potępiłem przemoc ze Strefy Gazy, zwłaszcza akty terrorystyczne wobec cywilów. Rozmawialiśmy także o działaniach Izraela służących ochronie jego obywateli oraz o sposobach przywrócenia spokoju" - napisał szef MSZ Zbigniew Rau na X (dawniej Twitter).

15:11

Izrael jest wdzięczny prezydentowi Polski Andrzejowi Dudzie i innym przyjaciołom w Polsce za poparcie po ataku na państwo izraelskie - powiedział PAP ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne.

15:05

Terroryści Hamasu porwali dziesiątki Izraelczyków; najprawdopodobniej jest wśród nich młoda kobieta z niemieckim obywatelstwem. Widać ją na nagraniu krążącym w internecie. Portal tygodnika "Spiegel" rozmawiał z rodziną kobiety.

Kobieta leży na terenówce z twarzą zwróconą w dół. Kilku mężczyzn depcze po jej bezwładnym ciele; jeden szarpie ją za włosy, inny pluje. Mężczyźni krzyczą "Allahu Akbar". Następnie jeep odjeżdża.

Nagranie krąży w sieci. Widoczna na nim kobieta jest jedną z dziesiątek Izraelczyków uprowadzonych przez terrorystów Hamasu. "Jest obywatelką Niemiec" - pisze "Spiegel", powołując się na rodzinę uprowadzonej.

15:00

"W związku z sytuacją w Izraelu i całym regionie Bliskiego Wschodu pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi kluczowymi sojusznikami. Zadania bieżącej analizy sytuacji dokonują także nasi przedstawiciele przy ONZ i NATO" - napisał prezydent Andrzej Duda na X (dawniej Twitter).

14:54

Przygotowania są bardzo zaawansowane - są odpowiednie zgody i możemy się spodziewać, że lada chwila dwa samoloty C-130 Hercules wystartują po naszych obywateli do Izraela - poinformował przed godz. 15:00 minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dodał, że "jeżeli będzie potrzeba, to liczba samolotów się zwiększy".

Szef MON przekazał, że "Wojsko Polskie przygotowuje się do ewakuacji Polaków z Izraela". Po naszych rodaków wyślemy samoloty transportowe C-130 Hercules - poinformował Błaszczak.

14:48

Izraelska armia wystrzeliła po południu pocisk Patriot na północy Izraela, w okolicy miasta Safed - podał portal dziennika "The Jerusalem Post". Izraelskie wojsko nie skomentowało na razie tych doniesień.

Times of Israel podał, że mieszkańcy miasta Safed donoszą o wykorzystaniu przez izraelską armię systemów obrony przeciwlotniczej w tej okolicy.

Nie wiadomo, czy w kierunku tego regionu zostały wystrzelone rakiety albo drony. Ani w Safedzie, ani w pobliskich miastach nie ogłoszono alarmu przeciwlotniczego.

Wcześniej arabska szyicka organizacja Hezbollah przekazała, że przy użyciu "dużej liczby pocisków artyleryjskich i rakiet kierowanych" zaatakowała z Libanu trzy pozycje izraelskie na spornym odcinku granicy izraelsko-syryjskiej wzdłuż okupowanych przez Izrael wzgórz Golan. Finansowany przez Iran Hezbollah dodał, że przeprowadził ostrzał "na znak solidarności z oporem ludu palestyńskiego".

Times of Israel pisze, że te wydarzenia budzą obawy o możliwość otwarcia drugiego frontu.

14:42

Jeśli będzie taka konieczność, to rozmawiamy z Grecją na temat ustanowienia mostu ewakuacyjnego. Samoloty C-130 Hercules mogą zabierać turystów polskich z Izraela do Grecji, a z Grecji samoloty CASA - do Polski - poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Z informacji, które teraz mamy, wynika, że około 200 polskich turystów oczekuje na powrót do Polski, w tym dzieci, wycieczka szkolna z Chełma. Oczywiście wszyscy zostaną zabrani do Polski - powiedział szef resortu obrony.

14:20

Liczba ofiar śmiertelnych ataku Hamasu na Izrael przekroczyła 600 - poinformował portal Times of Israel. Izraelskie siły znajdują kolejne ciała w regionie przy granicy ze Strefą Gazy.

Portal zaznacza, że w niedzielę rano informowano o 300 zabitych i bilans ofiar śmiertelnych gwałtownie rośnie. Izraelskie siły kontynuują walkę z hamasowcami w miejscowościach wzdłuż granicy.

14:15

Chińskie MSZ oświadczyło, odnosząc się do ataku Hamasu na Izrael, że obie strony powinny natychmiast zaprzestać walki i chronić cywilów. Resort ocenił w komunikacie, że rozwiązaniem konfliktu powinno być stworzenie niepodległego państwa palestyńskiego.

14:10

Ambasada Polski w Egipcie zaleciła turystom przebywającym na półwyspie Synaj w tym kraju, by zachowali szczególną ostrożność w związku z sytuacją w regionie.

"W związku z napiętą sytuacją w regionie zalecamy turystom przebywającym na Półwyspie Synaj zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie ryzyka oraz ograniczenie aktywności poza hotelami" - napisała ambasada na X (dawniej Twitter).

Egipskie MSW podało, że co najmniej dwóch Izraelczyków i ich egipski przewodnik zginęli, gdy egipski policjant otworzył ogień do izraelskich turystów w Aleksandrii na północy Egiptu.

14:04

Izraelski Gabinet Bezpieczeństwa oficjalnie ogłosił, że kraj jest w stanie wojny.

13:58

Izraelska armia podaje, że jej myśliwce uderzyły w trzy centra dowodzenia Hamasu i Islamskiego Dżihadu.

13:48

Ponad 500 osób zginęło, a 2000 zostało rannych w Izraelu w wyniku zaatakowania tego kraju przez Hamas - poinformowały w niedzielę izraelskie władze, cytowane przez portal Times of Israel.

Wśród zabitych jest kilkudziesięciu żołnierzy i policjantów, którzy walczyli z terrorystami - pisze Times of Israel.

Do szpitali trafiło 2048 rannych, w tym 330 ciężko. Stan 20 z nich oceniany jest jako krytyczny.

13:31

W nocy z soboty na niedzielę blisko 400 osób - obywateli Rumunii i obcokrajowców - zostało wywiezionych z Izraela dwoma lotami zorganizowanymi przez rumuńskie władze - poinformowało MSZ tego kraju. W chwili rozpoczęcia ataku w sobotę w Izraelu przebywało ok. 900 Rumunów.

"W ramach działań komórki kryzysowej MSZ w nocy z 7 na 8 października dwoma lotami obsługiwanymi przez firmę TAROM 346 obywateli Rumunii i cudzoziemców zostało wywiezionych z Izraela" - powiadomił w komunikacie resort spraw zagranicznych w Bukareszcie.



13:26

Hamas porwał i wywiózł do Gazy moją 85-letnią babcię - alarmuje w mediach społecznościowych Adva Adar z Izraela. Babcia zapewne nie ma jedzenia, wody, ani leków i umiera w samotności ze strachu - niepokoi się kobieta.

To moja babcia. Została porwana i wzięta do Gazy. Nazywa się Yaffa Adar i ma 85 lat! - napisała kobieta w serwisie X. Moja babcia własnymi rękoma zakładała kibuc, wierzyła w syjonizm w kraju, który ją opuścił, (jest) zakładnikiem - dodała.

Najpewniej gdzieś ją porzucili, cierpi z powodu ciężkiego bólu, nie ma leków, nie ma jedzenia i wody, umiera w samotności ze strachu - alarmuje kobieta. I nikt z nami nie rozmawia, nikt nie może nam niczego powiedzieć - ubolewa.

13:18

MSW w Madrycie nakazało ochronę policyjną ośrodków żydowskich w Hiszpanii po sobotnim ataku rakietowym bojowników palestyńskiego ugrupowania Hamas na Izrael - poinformowały w niedzielę źródła policji, na które powołał się dziennik "La Razon".

Podobne kroki podjęły inne państwa zachodnie, jak Francja i Stany Zjednoczone.



13:07

Latami trwały napięcia, ataki, wojny między Izraelem a Hamasem, ale ten kryzys jest inny i niebezpieczny przede wszystkim ze względu na dużą liczbę izraelskich zakładników i rosnący bilans ofiar po izraelskiej stronie - ocenia w niedzielę Lyse Doucet z BBC.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu będzie pod ogromną presją ze strony swojego prawicowego rządu, by zrobić to, czego unikali poprzedni liderzy, tj. by przeprowadzić dużą operację lądową w Gazie - czytamy.

Do walki jest również gotowy Hamas. Jego zuchwały atak przemawia do Palestyńczyków, którzy mają dosyć izraelskich restrykcji i są wściekli na liderów Autonomii Palestyńskiej - dodaje autorka, która jest szefową korespondentów BBC.

Do wybuchu obecnego kryzysu doszło też w czasie, gdy Izrael i USA prowadzą negocjacje z Arabią Saudyjską w sprawie uznania przez Saudów państwowości Izraela.

Teraz Hamas przypomniał wszystkim, że wciąż pozostaje siłą, z którą należy się liczyć i nadal są ważne sprawy do rozwiązania - podsumowuje Doucet.

13:01

Rzecznik zbrojnego skrzydła Hamasu wydał nowe oświadczenie wzywające do przyłączenia się do walk.

12:54

Papież Franciszek zaapelował o zatrzymanie zbrojnych ataków w Izraelu. Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w niedzielę mówił, że terroryzm i wojna nie prowadzą do żadnego rozwiązania. Modlił się o pokój w Izraelu i Palestynie.



12:23

Rzecznik zbrojnego skrzydła Hamasu przekazał, że organizacji udało się sprowadzić posiłki na terytorium Izraela i zapewnić pomoc bojownikom. Dodał, że członkowie Hamasu nadal walczą w Izraelu.

Wcześniej Hamas podawał, że w nocy i wczesnym rankiem kolejnym bojownikom udało się przedostać na trener Izraela i "wzmocnić zaopatrzeniem" swoje siły w kilku miejscach - kibucach i wioskach.

12:15

Słyszałam przez telefon, jak terroryści Hamasu włamują się do domu i porywają moje dzieci - opowiedziała CNN Izraelka. Dzieci w wieku 12 i 16 lat były same w tzw. bezpiecznym pokoju, gdy do mieszkania wdarli się bojownicy.

Ok. godz. 8:30 (dzieci) usłyszały rozwalanie drzwi. Powiedziały, że ktoś się włamuje. Były przerażone. Nawet nie mogę sobie wyobrazić, co czuły. A mnie tam nie było, by im pomóc - relacjonowała matka.

Kobieta powiedziała dzieciom, by były cicho, zostały w tzw. bezpiecznym pokoju i zamknęły drzwi.

Ok. 8.45 usłyszałam przez telefon włamanie. Słyszałam terrorystów mówiących po arabsku do moich nastolatków. Młodsze dziecko powiedziało - jestem za młody, by iść - opowiedziała.

I połączenie zostało przerwane. To był ostatni raz, kiedy miałam z nimi kontakt. To był bardzo, bardzo ciężki dzień - dodała.

Ze względów bezpieczeństwa CNN nie ujawnia tożsamości bohaterów.



12:09

Wszędzie wokół umierali ludzie, terroryści strzelali ze wszystkich stron - opowiedziała BBC Gili Yoskovich, która była na festiwalu w południowym Izraelu, w pobliżu Strefy Gazy. Wczesnym rankiem w sobotę goście wydarzenia zostali zaatakowani przez Hamas.

Byli wszędzie, mieli broń automatyczną. (...) Terroryści nadchodzili z czterech albo pięciu miejsc - relacjonowała kobieta. Jacyś ludzie strzelali do mnie. Wyszłam z samochodu i zaczęłam biec, zobaczyłam miejsce, w którym było dużo drzew pomelo i tam się udałam - dodaje. Szli od drzewa do drzewa i strzelali. Wszędzie. Z obu stron. Widziałam, jak ludzie z każdej strony umierają. Byłam bardzo cicho. Nie płakałam - informuje.

Kobieta mówiła do siebie: OK, umrę. Po prostu oddychaj, zamknij oczy.



12:06

Kolejni bojownicy Hamasu przedostali się do kibucku Magen w południowej części Izraela - podają media z Izraela.

Na miejscu trwa wymiana ognia. Izraelska armia ma wykorzystywać czołgi do walk z bojownikami.

11:53

"Dziś po południu wyrusza z Polski samolot, który ewakuuje grupę naszych rodaków z Izraela" - poinformował w rozmowie z RMF FM wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Dodał, że jeżeli będą potrzebne kolejne rejsy, możliwe, że zostaną zorganizowane.

11:21

Władze Autonomii Palestyńskiej poprosiły o zwołanie pilnego spotkania Ligi Arabskiej w sprawie "brutalnej agresji Izraela wobec Palestyńczyków, w tym szturm żydowskich osadników na meczet Al-Aksa" - podaje Reuters.

11:11

Mieszkańcy Gazy twierdzą, że w nocy otrzymali od izraelskiej armii informację, że powinni się ewakuować z dala od miejsca, gdzie wojsko prowadzi bombardowania.

Stwierdzenie, że po prostu możemy wyjechać i znaleźć bezpieczne miejsce gdzieś indziej jest całkowicie fałszywe - powiedział reporterowi Al-Dżaziry Zaki Anwar, ojciec czterech dzieci mieszkający w obozie w północnej części Gazy.

Izraelska armia może udawać miłosierdzie, ale zaledwie kilka minut temu zbombardowali tu budynek mieszkalny, zabijając 18 członków jednej rodziny - stwierdził.

11:00

Hamas w zamian za izraelskich zakładników chce uwolnienia palestyńskich bojowników siedzących w izraelskich więzieniach - pisze w niedzielę BBC. Do takich wymian między stronami dochodziło już w przeszłości.

Izraelczycy obserwują w mediach społecznościowych posty, przedstawiające cywilów, wyciąganych z ich domów pod groźbą użycia broni, przewożonych do Gazy i upokarzanych przed kamerą - pisze BBC. Dla wielu Izraelczyków kwestia bezpieczeństwa i powrotu do domów porwanych będzie sprawą priorytetową.

W przeszłości, kiedy Hamasowi udawało się wziąć zakładników, ich powrót odbywał się w wyniku negocjacji, czasami po wielu latach, w ramach wymiany za tysiące palestyńskich więźniów.

10:59

Korespondent Al-Dżaziry relacjonujący z miejsca znajdującego się 10 km od Strefy Gazy podaje, że na terenach przygranicznych dalej trwają walki między Izraelem a Hamasem.

Armia Izraela przekazała, że w kilku miejscach trwają walki. Istnieje obawa, że na tych obszarach dalej są obywatele Izraela ukrywający się przed Palestyńczykami albo tacy, którzy zostali wzięci jako zakładnicy - podaje Rob Reynolds.

10:42

350 Izraelczyków poniosło śmierć od rozpoczęcia w sobotę przez Hamas ataku na Izrael - poinformował w niedzielę rzecznik izraelskich sil obrony generał Daniel Hagari na konferencji prasowej.

Hagari dodał, że priorytetem jest obecnie położenie kresu starciom w Izraelu i zamknięcie wyrw w ogrodzeniu oddzielającym Strefę Gazy od Izraela.

10:35

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zwołał naradę z ministrem obrony, szefem Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela i innymi urzędnikami w celu oceny sytuacji panującej w kraju.

09:54

W niedzielę armia izraelska ogłosiła, że osoby poszukujące informacji na temat rannych żołnierzy mogą dzwonić na specjalną infolinię. Uruchomiono też stronę poświęconą żołnierzom, którzy zginęli w starciach z Hamasem.

09:51

Armia izraelska poinformował w niedzielę rano, że w ośmiu miejscach trwają starcia z bojownikami Hamasu na południu Izraela. O "zażartych walkach" powiadomiło też zbrojne skrzydło Hamasu, Brygady al-Kassama.

Według armii izraelskiej w starciach zginęły setki "palestyńskich bandytów", a dziesiątki zostały wzięte do niewoli.

09:28

Żołnierze Sił Obronnych Izraela (IDF) uwolnili trzech zakładników przetrzymywanych przez terrorystów Hamasu w mieści Ofakim na południu Izraela - informuje w niedzielę portal gazety "Jerusalem Post".

Jak dodano, podczas operacji, w ramach której zlikwidowano terrorystów, jeden z żołnierzy został ciężko ranny.

W sobotę media informowały o zakładnikach uwięzionych w prywatnym domu w mieście Ofakim.

Siły Obronne Izraela twierdzą, że Hamas przetrzymuje zakładników; wśród jeńców w Strefie Gazy oraz na terytorium Izraela są cywile i żołnierze, w tym oficerowie.

09:20

Bułgarskie władze wysłały w niedzielę rano rządowy samolot w celu ewakuacji swych obywateli, którzy utknęli na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie - poinformowała rządowa służba prasowa.

Po sobotnich atakach Hamasu na Izrael zablokowanych zostało na lotnisku w Tel Awiwie co najmniej 50 obywateli bułgarskich.

Po otrzymaniu zezwolenia od władz Izraela w nocy z soboty na niedzielę rząd w Sofii postanowił wysłać samolot, by ewakuować tych, którzy nie będą mogli wejść na pokład regularnego rejsu do Sofii.

08:40

Izraelskie myśliwce uderzyły w kompleks, w którym miało znajdować się kierownictwo wywiadu Hamasu. "Izraelskie siły powietrzne kontynuują ataki na cele terrorystyczne w Strefie Gazy" - podano.