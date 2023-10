"Rozpoczynamy długą i trudną wojnę. Wojnę wymusił na nas morderczy atak Hamasu" - napisał w nocy z soboty na niedzielę premier Izraela Benjamin Netanjahu na portalu X (dawniej Twitter). Izraelska armia ewakuuje miejscowości położone przy granicy ze Strefą Gazy. W ośmiu miejscowościach trwają starcia. Hezbollah z Libanu wystrzelił pociski, które uderzyły w posterunek izraelskiej armii. Rzecznik zbrojnego skrzydła Hamasu po południu przekazał, że kolejni bojownicy przedostali się do Izraela. Dodał, że członkowie Hamasu nadal walczą w Izraelu. Co najmniej dwóch Izraelczyków i jeden Egipcjanin zginęli, gdy egipski policjant otworzył ogień do izraelskich turystów w Aleksandrii na północy Egiptu – podało egipskie MSW. Od soboty zginęło co najmniej 350 Izraelczyków i 313 Palestyńczyków. W Turcji, Iranie i Jemenie odbyły się w sobotę wiece poparcia dla palestyńskich ataków. Biały Dom opowiedział się po stronie Izraela.

Zniszczenia w Tel Awiwie

12:23

Rzecznik zbrojnego skrzydła Hamasu przekazał, że organizacji udało się sprowadzić posiłki na terytorium Izraela i zapewnić pomoc bojownikom. Dodał, że członkowie Hamasu nadal walczą w Izraelu.

Wcześniej Hamas podawał, że w nocy i wczesnym rankiem kolejnym bojownikom udało się przedostać na trener Izraela i "wzmocnić zaopatrzeniem" swoje siły w kilku miejscach - kibucach i wioskach.

12:15

Słyszałam przez telefon, jak terroryści Hamasu włamują się do domu i porywają moje dzieci - opowiedziała CNN Izraelka. Dzieci w wieku 12 i 16 lat były same w tzw. bezpiecznym pokoju, gdy do mieszkania wdarli się bojownicy.

Ok. godz. 8:30 (dzieci) usłyszały rozwalanie drzwi. Powiedziały, że ktoś się włamuje. Były przerażone. Nawet nie mogę sobie wyobrazić, co czuły. A mnie tam nie było, by im pomóc - relacjonowała matka.

Kobieta powiedziała dzieciom, by były cicho, zostały w tzw. bezpiecznym pokoju i zamknęły drzwi.

Ok. 8.45 usłyszałam przez telefon włamanie. Słyszałam terrorystów mówiących po arabsku do moich nastolatków. Młodsze dziecko powiedziało - jestem za młody, by iść - opowiedziała.

I połączenie zostało przerwane. To był ostatni raz, kiedy miałam z nimi kontakt. To był bardzo, bardzo ciężki dzień - dodała.

Ze względów bezpieczeństwa CNN nie ujawnia tożsamości bohaterów.



12:09

Wszędzie wokół umierali ludzie, terroryści strzelali ze wszystkich stron - opowiedziała BBC Gili Yoskovich, która była na festiwalu w południowym Izraelu, w pobliżu Strefy Gazy. Wczesnym rankiem w sobotę goście wydarzenia zostali zaatakowani przez Hamas.

Byli wszędzie, mieli broń automatyczną. (...) Terroryści nadchodzili z czterech albo pięciu miejsc - relacjonowała kobieta. Jacyś ludzie strzelali do mnie. Wyszłam z samochodu i zaczęłam biec, zobaczyłam miejsce, w którym było dużo drzew pomelo i tam się udałam - dodaje. Szli od drzewa do drzewa i strzelali. Wszędzie. Z obu stron. Widziałam, jak ludzie z każdej strony umierają. Byłam bardzo cicho. Nie płakałam - informuje.

Kobieta mówiła do siebie: OK, umrę. Po prostu oddychaj, zamknij oczy.



12:06

Kolejni bojownicy Hamasu przedostali się do kibucku Magen w południowej części Izraela - podają media z Izraela.

Na miejscu trwa wymiana ognia. Izraelska armia ma wykorzystywać czołgi do walk z bojownikami.

11:53

"Dziś po południu wyrusza z Polski samolot, który ewakuuje grupę naszych rodaków z Izraela" - poinformował w rozmowie z RMF FM wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Dodał, że jeżeli będą potrzebne kolejne rejsy, możliwe, że zostaną zorganizowane.

11:21

Władze Autonomii Palestyńskiej poprosiły o zwołanie pilnego spotkania Ligi Arabskiej w sprawie "brutalnej agresji Izraela wobec Palestyńczyków, w tym szturm żydowskich osadników na meczet Al-Aksa" - podaje Reuters.

11:11

Mieszkańcy Gazy twierdzą, że w nocy otrzymali od izraelskiej armii informację, że powinni się ewakuować z dala od miejsca, gdzie wojsko prowadzi bombardowania.

Stwierdzenie, że po prostu możemy wyjechać i znaleźć bezpieczne miejsce gdzieś indziej jest całkowicie fałszywe - powiedział reporterowi Al-Dżaziry Zaki Anwar, ojciec czterech dzieci mieszkający w obozie w północnej części Gazy.

Izraelska armia może udawać miłosierdzie, ale zaledwie kilka minut temu zbombardowali tu budynek mieszkalny, zabijając 18 członków jednej rodziny - stwierdził.

11:00

Hamas w zamian za izraelskich zakładników chce uwolnienia palestyńskich bojowników siedzących w izraelskich więzieniach - pisze w niedzielę BBC. Do takich wymian między stronami dochodziło już w przeszłości.

Izraelczycy obserwują w mediach społecznościowych posty, przedstawiające cywilów, wyciąganych z ich domów pod groźbą użycia broni, przewożonych do Gazy i upokarzanych przed kamerą - pisze BBC. Dla wielu Izraelczyków kwestia bezpieczeństwa i powrotu do domów porwanych będzie sprawą priorytetową.

W przeszłości, kiedy Hamasowi udawało się wziąć zakładników, ich powrót odbywał się w wyniku negocjacji, czasami po wielu latach, w ramach wymiany za tysiące palestyńskich więźniów.

10:59

Korespondent Al-Dżaziry relacjonujący z miejsca znajdującego się 10 km od Strefy Gazy podaje, że na terenach przygranicznych dalej trwają walki między Izraelem a Hamasem.

Armia Izraela przekazała, że w kilku miejscach trwają walki. Istnieje obawa, że na tych obszarach dalej są obywatele Izraela ukrywający się przed Palestyńczykami albo tacy, którzy zostali wzięci jako zakładnicy - podaje Rob Reynolds.

10:42

350 Izraelczyków poniosło śmierć od rozpoczęcia w sobotę przez Hamas ataku na Izrael - poinformował w niedzielę rzecznik izraelskich sil obrony generał Daniel Hagari na konferencji prasowej.

Hagari dodał, że priorytetem jest obecnie położenie kresu starciom w Izraelu i zamknięcie wyrw w ogrodzeniu oddzielającym Strefę Gazy od Izraela.

10:35

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zwołał naradę z ministrem obrony, szefem Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela i innymi urzędnikami w celu oceny sytuacji panującej w kraju.

09:54

W niedzielę armia izraelska ogłosiła, że osoby poszukujące informacji na temat rannych żołnierzy mogą dzwonić na specjalną infolinię. Uruchomiono też stronę poświęconą żołnierzom, którzy zginęli w starciach z Hamasem.

09:51

Armia izraelska poinformował w niedzielę rano, że w ośmiu miejscach trwają starcia z bojownikami Hamasu na południu Izraela. O "zażartych walkach" powiadomiło też zbrojne skrzydło Hamasu, Brygady al-Kassama.

Według armii izraelskiej w starciach zginęły setki "palestyńskich bandytów", a dziesiątki zostały wzięte do niewoli.

09:28

Żołnierze Sił Obronnych Izraela (IDF) uwolnili trzech zakładników przetrzymywanych przez terrorystów Hamasu w mieści Ofakim na południu Izraela - informuje w niedzielę portal gazety "Jerusalem Post".

Jak dodano, podczas operacji, w ramach której zlikwidowano terrorystów, jeden z żołnierzy został ciężko ranny.

W sobotę media informowały o zakładnikach uwięzionych w prywatnym domu w mieście Ofakim.

Siły Obronne Izraela twierdzą, że Hamas przetrzymuje zakładników; wśród jeńców w Strefie Gazy oraz na terytorium Izraela są cywile i żołnierze, w tym oficerowie.

09:20

Bułgarskie władze wysłały w niedzielę rano rządowy samolot w celu ewakuacji swych obywateli, którzy utknęli na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie - poinformowała rządowa służba prasowa.

Po sobotnich atakach Hamasu na Izrael zablokowanych zostało na lotnisku w Tel Awiwie co najmniej 50 obywateli bułgarskich.

Po otrzymaniu zezwolenia od władz Izraela w nocy z soboty na niedzielę rząd w Sofii postanowił wysłać samolot, by ewakuować tych, którzy nie będą mogli wejść na pokład regularnego rejsu do Sofii.

08:40

Izraelskie myśliwce uderzyły w kompleks, w którym miało znajdować się kierownictwo wywiadu Hamasu. "Izraelskie siły powietrzne kontynuują ataki na cele terrorystyczne w Strefie Gazy" - podano.