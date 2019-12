Australijski Departament Spraw Wewnętrznych tworzył i rozprowadzał fałszywe, negatywne horoskopy. Miały one odstraszyć uchodźców ze Sri Lanki, którzy chcieli dostać się do Australii. Horoskopy, które zostały przechwycone przez serwis BuzzFeed News zawierają pechowe przepowiednie dla tych, którzy chcą emigrować na australijski kontynent.

Rząd Australii za wszelką cenę stara się powstrzymać nielegalną emigrację ze Sri Lanki / PAP/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK / PAP/EPA

Pechowe horoskopy

Plakaty i ulotki z horoskopami zostały stworzone przez australijski rząd. Każdy ze znaków zodiaku w horoskopach przewidywał tragiczną przyszłość dla tych, którzy chcieli rozpocząć nowe życie poza granicami Sri Lanki i szukać azylu w Australii.

Barany mogły dowiedzieć się o tym, że jeśli będą próbowały dostać się do Australii w nielegalny sposób, to czeka ich spotkanie z przemytnikami, którzy zabiorą ich pieniądze. Raki wpadną w długi i będą mieć problemy rodzinne, a koziorożce narażą swoje życie.

Niekonwencjonalna walka z nielegalną imigracją

Na stopce horoskopowych plakatów można znaleźć informację, że od czterech lat nikt ze Sri Lanki nie dotarł do wybrzeży Australii przez nielegalny transport łodziami. W tym czasie australijskie władze zatrzymały i zawróciły ponad 160 obywateli Sri Lanki, którzy próbowali dostać się do kraju drogą morską.

Niektóre ulotki i plakaty sięgają nawet 2013 roku. W tym roku Australia wprowadziła nowe prawo, według którego osoby trafiające na kontynent łodziami, nie mają prawa osiedlać się na terenie państwa. Rząd zaczął również fundować działania określane jako "push-back", mające na celu przechwytywanie wszystkich łodzi na morzu i zawracanie ich w kierunku z którego przybyły. Ci którzy przybyli przed 2013 rokiem - zostali wysiedleni i przeniesieni do obozów na terenach wysp Papua i Nowa Gwinea oraz Nauru, gdzie wielu z nich przebywa do dzisiaj. Przed wprowadzeniem nowego prawa do Australii przybywała średnio jedna łódź z nielegalnymi imigrantami dziennie.

Australijski rząd postanowił wykorzystać niecodzienne metody prewencyjne, aby zniechęcić jak największą liczbę osób potencjalnie przekraczających granicę nielegalnie.

Departament Spraw Wewnętrznych odmówił komentarza w tej sprawie.

Konrad Mzyk



Źródło: Fox News



