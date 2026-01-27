Po czeskiej stronie granicy, w Trutnovie, rozpoczęto drążenie tunelu Opevnění – jednego z najważniejszych i najbardziej wymagających obiektów na powstającej autostradzie D11. To kluczowy etap inwestycji, która już wkrótce połączy się z polską drogą ekspresową S3, tworząc szybkie i nowoczesne połączenie drogowe między Wrocławiem a Pragą.

Tunel Opevnění to najtrudniejszy fragment 21-kilometrowego odcinka autostrady D11, łączącej Trutnov z granicą polsko-czeską.

Prace trwają non-stop, dzień i noc, również w weekendy, z udziałem około 120 osób w najbardziej intensywnych momentach.

Autostrada D11 ma strategiczne znaczenie, łącząc Pragę z polsko-czeską granicą, a jej ostatni odcinek jest obecnie w budowie.

Planowane połączenie D11 z polską drogą ekspresową S3 ma nastąpić w trzecim kwartale 2026 roku, a całość ma być gotowa w 2028 roku.

Tunel Opevnění

Tunel Opevnění stanowi najtrudniejszy element 21-kilometrowego odcinka autostrady D11, prowadzącego z Trutnova do granicy z Polską. Za realizację tego ambitnego projektu odpowiada konsorcjum renomowanych firm: MI Roads, Doprastav, Subterra, Metrostav TBR oraz Duna Aszfalt.

Obie dwupasowe nitki tunelu będą miały po 492 metry długości. Jak informuje czeska dyrekcja dróg, "samo drążenie potrwa niespełna rok, po czym prace górnicze przeniosą się do tunelu Poříčí".

Prace prowadzone są w trybie ciągłym, bez przerw nocnych i weekendowych. W najbardziej intensywnym okresie na placu budowy będzie pracować około 120 osób.

Prace będą prowadzone w trybie ciągłym, w dzień i w nocy, także w weekendy. Wymaga to odpowiedniej liczby wykwalifikowanych techników i robotników. W okresie jednoczesnych prac w obu tunelach na budowie będzie pracować około 120 osób - podkreśla ŘSD (czeski odpowiednik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przyp. red.).

Nowoczesne technologie i tradycja górnicza

Drążenie tunelu odbywa się z wykorzystaniem dwóch zaawansowanych metod. Pierwsza z nich to roboty strzałowe, polegające na użyciu materiałów wybuchowych do kruszenia skał. Druga, stosowana w trudniejszych warunkach geologicznych, to Nowa Austriacka Metoda Tunelowania (NATM). W tej technologii skała, przez którą przebiega tunel, staje się integralną częścią jego konstrukcji. Najpierw wykopuje się fragment tunelu, natychmiast zabezpiecza cienką warstwą betonu, a następnie montuje kotwy i siatki, stale monitorując zachowanie gruntu.

Rozpoczęcie budowy tunelu miało także wymiar symboliczny. Zgodnie z górniczą tradycją, przed rozpoczęciem prac poświęcono figurkę św. Barbary - patronki górników i budowniczych tuneli. Drewnianą figurkę św. Barbary poświęcił dziekan archiprezbiteratu hradeckiego Ján Kubis. Patronka górników została następnie umieszczona w kapliczce przy portalu tunelu, gdzie zgodnie z tradycją będzie symbolicznie czuwać nad bezpiecznym przebiegiem prac - przekazuje czeska dyrekcja.

D11 i S3 - nowy kręgosłup komunikacyjny Europy Środkowej

Autostrada D11 to strategiczna trasa, która połączy Pragę z granicą polsko-czeską w Lubawce. Docelowo jej długość wyniesie około 155 kilometrów. Odcinek z Pragi do Hradec Králové jest już gotowy, natomiast ostatni fragment, od Jaroměřa przez Trutnov do granicy państwa (prawie 41 km), jest obecnie w budowie. Został on podzielony na trzy części: granica polsko-czeska - Královec (3,3 km), Královec - Trutnov (17,9 km) oraz Trutnov - Jaroměř (19,5 km).

Według najnowszych informacji, połączenie autostrady D11 z polską S3 ma nastąpić w trzecim kwartale 2026 roku, a cała trasa ma być gotowa w 2028 roku.

Po polskiej stronie do granicy w Lubawce dochodzi droga ekspresowa S3 - jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych w kraju. Jak podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, "biegnąca wzdłuż zachodniej granicy, prawie 500-kilometrowa droga ekspresowa S3 to część transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, która łączy Bałtyk z Adriatykiem i częściowo z Morzem Północnym. To także część europejskiej trasy E65 o łącznej długości około 4400 kilometrów, prowadzącej ze szwedzkiego Malmö aż do Chanii na Krecie".

S3 przebiega od Świnoujścia na północy do granicy z Czechami w Lubawce i łączy się z autostradami A6, A2 i A4. Na terenie Dolnego Śląska ma długość 135 kilometrów.