W Monachium w piątek rozpocznie się 61. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, która potrwa do niedzieli. Jednym z kluczowych tematów będzie sytuacja na Ukrainie. Okazję do bezpośrednich rozmów będą mieli prezydent Wołodymyr Zełenski i wiceprezydent USA J. D. Vance. W czwartek Donald Trump mówił, że w Monachium spotkają się przedstawiciele USA, Ukrainy i Rosji. Kijów twierdzi jednak, że do tego nie dojdzie. W tegorocznej konferencji wezmą udział przywódcy z około 60 krajów.

JD Vance i Wołodymyr Zełenski / REBECCA DROKE/AFP / East News W centrum uwagi podczas konferencji w Monachium będą przede wszystkim konflikt na Bliskim Wschodzie oraz wojna w Ukrainie. Tuż przed wydarzeniem prezydent USA Donald Trump odbył rozmowy telefoniczne z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, a następnie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ogłosił, że uzgodnił z Putinem natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji pokojowych. Media spekulują, że podczas konferencji prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski może spotkać się osobiście z przedstawicielami administracji Trumpa, w tym wiceprezydentem USA J.D. Vancem, sekretarzem stanu Marco Rubio oraz wysłannikiem prezydenta USA na Ukrainę Keithem Kelloggiem. Spotkanie przedstawicieli USA, Ukrainy i Rosji? Kijów zaprzecza W czwartek Donald Trump mówił, że w Monachium spotkają się przedstawiciele USA, Ukrainy i Rosji. Jest spotkanie jutro w Monachium. Rosja tam będzie z naszymi ludźmi, Ukraina też jest zaproszona, swoją drogą. Nie jestem pewny, kto dokładnie tam będzie, ale ludzie na wysokim szczeblu z Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych - powiedział Trump. Ani Trump, ani Biały Dom dotąd nie podali szczegółów spotkania. Kijów jednak zaprzeczył tym doniesieniom. W tej chwili nie ma nic na stole. Rozmowy z Rosjanami w Monachium nie są przewidywane - powiedział, komentując czwartkowe słowa Trumpa, doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn. Stanowisko Ukrainy pozostaje niezmienne. Ukraina musi najpierw porozmawiać z Ameryką. Europa musi uczestniczyć w każdej poważnej dyskusji na rzecz prawdziwego i trwałego pokoju - dodał. Poznamy "kontury" planu pokojowego? Przed rozmowami Trumpa z Putinem i Zełenskim szef Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Christoph Heusgen wyraził nadzieję, że na spotkaniu zostaną przedstawione "kontury" planu pokojowego dla Ukrainy. Jego zdaniem możliwe są postępy na drodze do zawarcia porozumienia pokojowego. W Ukrainie narastają obawy, że prezydent USA Donald Trump może znacząco ograniczyć wsparcie finansowe i wojskowe, zgodnie z zapowiedziami z kampanii wyborczej. Coraz częściej pojawiają się doniesienia o możliwym alternatywnym porozumieniu, w ramach którego USA miałyby kontynuować pomoc w zamian za dostęp do ukraińskich surowców, takich jak metale ziem rzadkich. Spekuluje się, że konkretne ustalenia w tej sprawie mogą zostać podjęte podczas konferencji w Monachium. W pierwszych tygodniach swojej drugiej kadencji Donald Trump nadaje stosunkom transatlantyckim ostrzejszy ton, co zauważają światowe media tuż przed rozpoczęciem konferencji. Nowy-stary prezydent USA wyraźnie zmienia kierunek polityki Waszyngtonu. Jeszcze w trakcie kampanii wyborczej domagał się, aby państwa NATO zwiększyły wydatki na obronność nawet do 5 proc. PKB. Przywódcy ok. 60 państw W tegorocznej konferencji wezmą udział przywódcy z około 60 krajów, w tym wiceprezydent USA J.D. Vance, sekretarz stanu USA Marco Rubio, specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy Keith Kellogg, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, ustępujący kanclerz Niemiec Olaf Scholz oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Tegoroczna Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa odbywa się w szczególnym czasie - kilka tygodni po objęciu urzędu przez prezydenta USA Donalda Trumpa i na około tydzień przed wyborami parlamentarnymi w Niemczech. Po otwarciu konferencji przez niemieckiego prezydenta Steinmeiera w piątek, najwięksi liderzy polityczni świata będą dyskutować na tematy takie jak: bezpieczeństwo klimatyczne, porządek międzynarodowy, regionalne konflikty i kryzysy oraz rola Europy w świecie. Będzie to 61. edycja międzynarodowego spotkania szefów państw, rządów i organizacji międzynarodowych, a także ministrów, członków parlamentów, wysokich rangą przedstawicieli sił zbrojnych, nauki, społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i mediów. Odbywa się co roku w lutym, pierwszą edycję zorganizowano w 1963 r. Zobacz również: Uszkodzenia w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Nocny atak Rosjan

