Rosyjscy kosmonauci Oleg Nowicki i Piotr Dubrow przeprowadzili pierwsze w 2021 roku wyjście w otwartą przestrzeń kosmiczną - poinformowała agencja kosmiczna Roskosmos. Spacer trwał 7 godzin i 19 minut.

Wideo youtube

Spacer kosmiczny rozpoczął się z półgodzinnym opóźnieniem i trwał około 20 minut dłużej niż planowano.

Rosjanie wymienili panel regulatora przepływu cieczy w module Zaria w rosyjskiej części Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Przygotowali też inny moduł - Pirs do odcumowania ze stacji.

Prace te są przygotowaniem do zamontowania do ISS nowego modułu, o nazwie Nauka. Ma to nastąpić już w lipcu.