59 osób zginęło w pożarze dyskoteki, który wybuchł w nocy z soboty na niedzielę w mieście Koczani we wschodniej części Macedonii Północnej. Informację przekazał macedoński minister spraw wewnętrznych Pancze Toszkowski. Dodał, że rannych zostało ponad 100 osób. Do pożaru doszło podczas koncertu, w którym uczestniczyło około 1500 osób. Do tragedii mogło doprowadzić nieodpowiednie użycie środków pirotechnicznych.

