​Ministerstwo obrony Federacji Rosyjskiej przygotowało projekt, który rozszerza kategorię żołnierzy mogących uczestniczyć w misjach pokojowych. Przewiduje on, że w takie obszary będą mogli zostać wysłani także poborowi. Obecnie Rosja uczestniczy w dwóch misjach pokojowych.

Rosyjski żołnierz w Górskim Karabachu / Pavel Nemecek / PAP/EPA

Telewizja RBK dotarła do projektu ustawy przygotowanego przez resort obrony. Ministerstwo proponuje, by personel wojskowy do misji pokojowych rekrutowano "na zasadzie dobrowolności" i by dotyczyło każdego, "kto przeszedł wstępne szkolenie specjalne". Zapisom podlegaliby wszyscy wojskowi - także poborowi.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w misjach pokojowych mogą brać udział wyłącznie żołnierze kontraktowi po przeszkoleniu.

Rozmówca RBK z Dumy Państwowej powiedział, że zmiany mają na celu ułatwienie rotacji personelu wojskowego w misjach pokojowych.

Obecnie Rosja bierze udział w dwóch misjach pokojowych: w autonomicznym Naddniestrzu, znajdującym się w granicach Mołdawii, oraz w Górskim Karabachu, gdzie ciągle dochodzi do starć między Azerbejdżanem i Armenią. W ostatnim czasie konflikt na Kaukazie zaostrzył się i wielu wskazuje, że to dlatego, iż Rosja nie jest w stanie dostatecznie pomagać, gdyż jest zbyt zajęta konfliktem ukraińskim.

Ponadto rosyjscy wojskowi wchodzą w skład sił pokojowych Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym - po raz pierwszy działali oni w styczniu 2022 roku w Kazachstanie, gdzie doszło do protestów i zamieszek w związku ze skokiem cen autogazu. Oprócz tego żołnierze z Rosji uczestniczą w misjach pokojowych ONZ.