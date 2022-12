Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow zapowiedział, na początku stycznia władze rosyjskie ogłoszą stan wojenny i rozpoczną kolejną falę mobilizacji mężczyzn na wojnę przeciwko Ukrainie. W wystąpieniu zwrócił się "do obywateli Rosji, którzy podlegają poborowi", zwłaszcza do "mieszkańców wielkich miast".

Minister obrony Ukrainy zwrócił się do Rosjan, ostrzegł przed ponowną mobilizacją / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

Reznikow zapewnił, iż posiada informacje, iż "na początku stycznia władze rosyjskie zamkną granice dla mężczyzn, po czym ogłoszą stan wojenny i rozpoczną kolejną falę mobilizacji". Również Białoruś - według Reznikowa - przestanie wypuszczać mężczyzn za granicę". Minister obrony nie wyjaśnił, skąd ma takie informacje.



Nie apeluję do was, byście mi uwierzyli na słowo - zastrzegł Reznikow. Wezwał jednak, by Rosjanie zastanowili się, "o co konkretnie będą walczyć", jeśli wysłani zostaną na front.

Przekonywał, że armia rosyjska ponosi w wojnie wielkie straty. Przypomniał, że wycofała się już z Chersonia, Charkowa i spod Kijowa. Plany, o których mówiły władze w Moskwie ogłaszając inwazję, nie zostały zrealizowane - podkreślił.

"Jesteście wciąż oszukiwani"

Przekonywał, że władze rosyjskie "już od dawna zdają sobie sprawę", że w interesie kraju "jest zakończenie wojny jak najszybciej.

Ale nie mogą wam się do tego przyznać, bo inaczej będą musiały za wszystko odpowiedzieć - mówił Reznikow. Przekonywał, że Kreml już "nie ma innych celów na wojnie" oprócz ochronienia przed odpowiedzialnością osób, które ją wywołały i że zwykli ludzie będą ginąć na froncie wyłącznie po to, by przedstawiciele władz i ci, którzy dopuścili się zbrodni wojennych, uniknęli konsekwencji.

Jesteście wciąż oszukiwani - mówił Reznikow.



Im dłużej trwa ta wojna, tym cięższe będą jej konsekwencje dla zwykłych Rosjan. Ukraińcy nie cofną się - my bronimy naszej ziemi, naszych bliskich i naszych domów - podkreślił.



Zwracając się do Rosjan przekonywał ich, że wojna tak czy inaczej zakończy się, pozostaje tylko kwestia ceny i tego, czy "cena ta zostanie zapłacona waszą krwią".